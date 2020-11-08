Sivasspor-Galatasaray maçı sonrası Omar Elabdellaoui'den beatbox şov

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray deplasmanda Sivasspor'u 2-1 mağlup etti ve dış sahada 5 yıl aradan sonra galip geldi. Karşılaşma sonrasında sarı-kırmızılıların stoperi Luyindama, resmi sosyal medya hesabından Marcao ve Omar'ın bulunduğu bir video paylaştı. Videoda Cimbom'un sağ beki Omar Elabdellaoui'nin, beatbox yaptığı görülüyor. | Son dakika Galatasaray haberleri

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