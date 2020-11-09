Galatasaray'da Okan Kocuk Muslera'yı aratmadı!
8. haftada Sivasspor'u deplasmanda 2-1'le geçen Galatasaray'da kaleci Okan Kocuk, yaptığı kurtarışlarla Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'yı aratmadı ve galibiyetin mimarlarından oldu. | Son dakika Galatasaray haberleri
Okan Kocuk her geçen gün biraz daha Galatasaray kalesinde ağırlığını koymaya devam ediyor. Fernando Muslera'nın sakatlığının ardından kaleyi devralan genç eldiven, Kasımpaşa'dan Fatih Öztürk'ün transfer edilmesiyle ikinci plana düşmüştü. Ancak Fatih'in yediği hatalı gollerin ardından formasına yeniden kavuşan Okan Kocuk, Erzurum ve Ankaragücü maçlarındaki başarılı performansını Sivas'a da taşıdı. Özellikle takımın düştüğü dakikalarda Musleravari kurtarışlar yaptı. Claudemir, Gradel, Yasin ve Kone'nin net vuruşlarına gol izni vermedi. Okan sadece yediği gol öncesi hatalı çıkış yaptı. Ardından da Caner'in şutunu çıkaramadı. Ama daha sonra bu hatasını fazlasıyla telafi etti.
Galatasaray, Okan'ın kalede olduğu son 3 maçı kazandı. Kalesinde ise 2 gol gördü.
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