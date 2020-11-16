16 Kasım 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da Ryan Babel'in yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıktı

G.Saraylı yıldız corona virüsüne yakalandı! Kadrodan çıkarıldı
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 16.11.2020 Giriş Tarihi: 16.11.2020

Hollanda Milli Takımı kadrosunda bulunan 'ın yıldız ismi , yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalandı. Hollandalı oyuncunun ilk 3 testi negatif çıkarken, 4. testinin pozitif olduğu belirtildi. | Son dakika Galatasaray haberleri

'da corona virüsü şoku yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda son haftaların formda ismi , corona virüsü şüphesi nedeniyle Hollanda Milli Takım kadrosundan çıkarılmıştı. Hollandalı futbolcuya yapılan Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.

Galatasaray'da daha önce milli arada Norveç Milli Takımı'na giden Omar Elabdellaoui'nin corona virüsü testi pozitif çıkmıştı.

Federasyondan açıklama geldi! G.Saray'ın yıldızı kadrodan çıkarıldı haberin devamı

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