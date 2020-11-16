Hollanda Milli Takımı kadrosunda bulunan Galatasaray'ın yıldız ismi Ryan Babel, önlem amaçlı Bosna-Hersek maçının kadrosundan çıkarıldı. Federasyondan yapılan açıklamaya göre, deneyimli forvetin corona virüsü belirtilerine benzer şikayetleri olması sebebiyle kadrodan çıkarıldığı açıklandı.