Arda Turan Sivasspor - Galatasaray maçında 9 yıllık hasretine son verdi!
Süper Lig'in 8. haftasında Sivasspor deplasmanına konuk olan Galatasaray'da Arda Turan, 9 yıl aradan sonra sarı-kırmızılı formayla gol sevinci yaşadı. İşte detaylar...
Süper Lig'in 8. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Galatasaray, Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı takım, sezon başında kadrosuna kattığı Arda Turan'ın 48. dakikada attığı golle 2-0 öne geçti.
9 YIL ARADAN SONRA İLK GOL
Tecrübeli futbolcu, attığı bu golle 9 yıl aranın ardından sarı-kırmızılı formayla gol sevinci yaşadı. Arda, Galatasaray formasıyla son olarak 18 Nisan 2011 tarihinde Manisaspor ile oynanan lig maçında gol sevinci yaşamıştı.
MAÇ SONU GÖZYAŞLARINI TUTAMADI!
Sivasspor maçında attığı golle 9 yıl aradan sonra gol sevinci yaşayan Arda Turan, maçın ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklama sırasında gözyaşlarına hakim olamadı. İşte o anlar:
Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.
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