08 Kasım 2020, Pazar

GALATASARAY

Arda Turan Sivasspor - Galatasaray maçında 9 yıllık hasretine son verdi!

Arda Turan 9 yıllık hasretine son verdi!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 08.11.2020 Giriş Tarihi: 08.11.2020

'in 8. haftasında deplasmanına konuk olan 'da , 9 yıl aradan sonra sarı-kırmızılı formayla gol sevinci yaşadı. İşte detaylar...

'in 8. haftasında Demir Grup ile , Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı takım, sezon başında kadrosuna kattığı 'ın 48. dakikada attığı golle 2-0 öne geçti.

9 YIL ARADAN SONRA İLK GOL

Tecrübeli futbolcu, attığı bu golle 9 yıl aranın ardından sarı-kırmızılı formayla gol sevinci yaşadı. Arda, Galatasaray formasıyla son olarak 18 Nisan 2011 tarihinde Manisaspor ile oynanan lig maçında gol sevinci yaşamıştı.

MAÇ SONU GÖZYAŞLARINI TUTAMADI!

Sivasspor maçında attığı golle 9 yıl aradan sonra gol sevinci yaşayan Arda Turan, maçın ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklama sırasında gözyaşlarına hakim olamadı. İşte o anlar:


Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.

İşte Sivasspor'un penaltı kazandığı pozisyon! haberin devamı

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