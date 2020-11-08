Süper Lig'in 8. haftasında Sivasspor deplasmanına konuk olan Galatasaray'da Arda Turan, 9 yıl aradan sonra sarı-kırmızılı formayla gol sevinci yaşadı. İşte detaylar...

Süper Lig'in 8. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Galatasaray, Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı takım, sezon başında kadrosuna kattığı Arda Turan'ın 48. dakikada attığı golle 2-0 öne geçti.

9 YIL ARADAN SONRA İLK GOL

Tecrübeli futbolcu, attığı bu golle 9 yıl aranın ardından sarı-kırmızılı formayla gol sevinci yaşadı. Arda, Galatasaray formasıyla son olarak 18 Nisan 2011 tarihinde Manisaspor ile oynanan lig maçında gol sevinci yaşamıştı.

MAÇ SONU GÖZYAŞLARINI TUTAMADI!

Sivasspor maçında attığı golle 9 yıl aradan sonra gol sevinci yaşayan Arda Turan, maçın ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklama sırasında gözyaşlarına hakim olamadı. İşte o anlar:





Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.

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