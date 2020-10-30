30 Ekim 2020, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray'da Ryan Babel sürprizi!

Galatasaray'da Ryan Babel sürprizi!
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 30.10.2020

Süper Lig'in 7. haftasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak Galatasaray'da teknik direktör , kadroda önemli değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. Tecr��beli hoca, 'e ileri uçta şans vermeyi planlarken, Feghouli ve Etebo'yu da ilk 11'e dahil edecek. Son dakika Galatasaray haberleri...

Galatasaray'da yönetim ile teknik heyet arasındaki kriz sona erdi, herkes sahaya konsantre oldu. BB Erzurum maçından galibiyetle ayrılan ve yeni bir sayfa açan sarı-kırmızılı ekipte, hedef Ankaragücü... Cimbom, Cumartesi akşamı Başkent ekibini ağırlayacak. Teknik direktör , Ankaragücü maçına hazırlanırken kadroda sürprizlere hazırlanıyor. Bunlardan en önemlisi forvet... cezası nedeniyle bu hafta yok ve onun yerine ilk akla gelen Mbaye Diagne... Ancak Senegalli golcü henüz ritmini yakalayamadı.

Hıncal Uluç'tan flaş açıklama! "Fatih Terim orada olduğu sürece..."

BİR İHTİMAL DAHA VAR
Fatih Terim bu nedenle Falcao'nun yerine Diagne'yi değil de 'i düşünüyor. Hollandalı futbolcu, Alanya ve Erzurum karşısında ortaya koyduğu istekli futbolla öne çıktı. Diagne gibi henüz ligde golü yok ama Başakşehir ve geçen hafta Erzurum maçında bir asiste imza attı. İkinci alternatif ise Diagne ile Babel'in birlikte forma giymesi... Bu formül için Diagne'nin idmanlarda ortaya koyacağı performans belirleyici olacak. Terim, Belhanda'nın yerine cezası biten Etebo'yu oynatacak. Erzurumspor maçında forma giyen Taylan ve Ömer'den vazgeçmeyecek.

Serdar Kelleci: Galatasaray'da kaptanlık hüviyetinde bir oyuncu göremiyorum

5
Ryan Babel geçen sezon çıktığı 15 maçta 5 gole imza atmıştı. Bu sezon ise henüz golle tanışamadı ancak 2 asisti bulunuyor.

Terim, performanslarını yeterli bulmadığı Diagne'nin yanı sıra , Fatih Öztürk, Emre Akbaba'yı ilk 11'de düşünmüyor. Babel tek forvet çıkarsa solda Emre Kılınç, sağda Feghouli görev yapacak.

(Fotomaç)

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Terim'den onay çıktı! Dorukhan hamlesi ocakta Terim'den onay çıktı! Dorukhan hamlesi ocakta
FIFA 21'e göre Türkiye'nin en iyi transferleri belli oldu! İşte zirvedeki isim FIFA 21'e göre Türkiye'nin en iyi transferleri belli oldu! İşte zirvedeki isim
Hıncal Uluç'tan flaş açıklama! Terim orada olduğu sürece... Hıncal Uluç'tan flaş açıklama! "Terim orada olduğu sürece..."
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör