Galatasaray'da Ryan Babel sürprizi!

Süper Lig'in 7. haftasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, kadroda önemli değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. Tecr��beli hoca, Ryan Babel'e ileri uçta şans vermeyi planlarken, Feghouli ve Etebo'yu da ilk 11'e dahil edecek. Son dakika Galatasaray haberleri...

Galatasaray'da yönetim ile teknik heyet arasındaki kriz sona erdi, herkes sahaya konsantre oldu. BB Erzurum maçından galibiyetle ayrılan ve yeni bir sayfa açan sarı-kırmızılı ekipte, hedef Ankaragücü... Cimbom, Cumartesi akşamı Başkent ekibini ağırlayacak. Teknik direktör Fatih Terim, Ankaragücü maçına hazırlanırken kadroda sürprizlere hazırlanıyor. Bunlardan en önemlisi forvet... Radamel Falcao cezası nedeniyle bu hafta yok ve onun yerine ilk akla gelen Mbaye Diagne... Ancak Senegalli golcü henüz ritmini yakalayamadı.

BİR İHTİMAL DAHA VAR

Fatih Terim bu nedenle Falcao'nun yerine Diagne'yi değil de Ryan Babel'i düşünüyor. Hollandalı futbolcu, Alanya ve Erzurum karşısında ortaya koyduğu istekli futbolla öne çıktı. Diagne gibi henüz ligde golü yok ama Başakşehir ve geçen hafta Erzurum maçında bir asiste imza attı. İkinci alternatif ise Diagne ile Babel'in birlikte forma giymesi... Bu formül için Diagne'nin idmanlarda ortaya koyacağı performans belirleyici olacak. Terim, Belhanda'nın yerine cezası biten Etebo'yu oynatacak. Erzurumspor maçında forma giyen Taylan ve Ömer'den vazgeçmeyecek.

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Ryan Babel geçen sezon çıktığı 15 maçta 5 gole imza atmıştı. Bu sezon ise henüz golle tanışamadı ancak 2 asisti bulunuyor.



Terim, performanslarını yeterli bulmadığı Diagne'nin yanı sıra Arda Turan, Fatih Öztürk, Emre Akbaba'yı ilk 11'de düşünmüyor. Babel tek forvet çıkarsa solda Emre Kılınç, sağda Feghouli görev yapacak.

(Fotomaç)

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