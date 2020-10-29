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Serdar Kelleci: Galatasaray'da kaptanlık hüviyetinde bir oyuncu göremiyorum

A Spor yorumcusu Serdar Kelleci, 'Gün Ortası' programında flaş bir yorumda bulundu. Kelleci, "Galatasaray'da kaptanlık hüviyetinde bir oyuncu göremiyorum" dedi. | Son dakika Galatasaray haberleri...
29.10.2020
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