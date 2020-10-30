Galatasaray'dan Dorukhan Toköz hamlesi! Fatih Terim onay verdi
Orta sahasını güçlendirmek için arayışlarını sürdüren Galatasaray, Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz'ün transferi için somut adımlar atmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı takım, Kara Kartal ile sözleşme yenilemeyen milli futbolcu için ocak ayında siyah-beyazlı takımın kapısını çalacak. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...
Yaz transfer sezonunda istediği takviyeleri yapamadığı gibi satmak istediği oyuncuları da satamayan Galatasaray'da bu durum Fatih Terim ile yönetimin arasını açmıştı. Kadrodaki bazı sıkıntıları çözmek için kısa vadeli planlar yapan Galatasaray yönetimi Beşiktaş ile sözleşme yenilemeyen orta saha oyuncusu Dorukhan Toköz'ü ocak ayındaki ara transfer döneminde kadrosuna katmaya çalışacak.
FATİH TERİM ONAY VERDİ
Takvim'in haberine göre, Milli futbolcuya Fatih Terim'in de onay verdiği ifade ediliyor. Dorukhan'ı Fenerbahçe'nin istediği ifade ediliyor. Bu durumda Galatasaray, Fenerbahçe ile transferde bir kez daha karşı karşıya gelecek. Sarı-Kırmızılı yönetimin ilk hedefinin Dorukhan'ı ocak ayında kadrosuna katmak olduğu ancak Beşiktaş ile anlaşma olmazsa sezon sonunun bekleneceği öğrenildi. Dorukhan'ın sözleşmesi 2021 Haziran'ında sona eriyor. Galatasaray, Onyekuru'yu yeniden kadrosuna katmak istediği gibi sol bek Saracchi'nin de bonservisine sahip olmak istiyor.
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