30 Ekim 2020, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray'dan Dorukhan Toköz hamlesi! Fatih Terim onay verdi

Terim'den onay çıktı! Dorukhan hamlesi ocakta
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 30.10.2020

Orta sahasını güçlendirmek için arayışlarını sürdüren Galatasaray, 'nin de gündeminde yer alan Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz'ün transferi için somut adımlar atmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı takım, ile sözleşme yenilemeyen milli futbolcu için ocak ayında siyah-beyazlı takımın kapısını çalacak. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Yaz transfer sezonunda istediği takviyeleri yapamadığı gibi satmak istediği oyuncuları da satamayan Galatasaray'da bu durum ile yönetimin arasını açmıştı. Kadrodaki bazı sıkıntıları çözmek için kısa vadeli planlar yapan Galatasaray yönetimi ile sözleşme yenilemeyen orta saha oyuncusu Dorukhan Toköz'ü ocak ayındaki ara transfer döneminde kadrosuna katmaya çalışacak.

FATİH TERİM ONAY VERDİ

Takvim'in haberine göre, Milli futbolcuya Fatih Terim'in de onay verdiği ifade ediliyor. Dorukhan'ı 'nin istediği ifade ediliyor. Bu durumda Galatasaray, Fenerbahçe ile transferde bir kez daha karşı karşıya gelecek. Sarı-Kırmızılı yönetimin ilk hedefinin Dorukhan'ı ocak ayında kadrosuna katmak olduğu ancak Beşiktaş ile anlaşma olmazsa sezon sonunun bekleneceği öğrenildi. Dorukhan'ın sözleşmesi 2021 Haziran'ında sona eriyor. Galatasaray, Onyekuru'yu yeniden kadrosuna katmak istediği gibi sol bek Saracchi'nin de bonservisine sahip olmak istiyor.

Hıncal Uluç'tan flaş açıklama! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray'da Ryan Babel sürprizi! Galatasaray'da Ryan Babel sürprizi!
FIFA 21'e göre Türkiye'nin en iyi transferleri belli oldu! İşte zirvedeki isim FIFA 21'e göre Türkiye'nin en iyi transferleri belli oldu! İşte zirvedeki isim
Hıncal Uluç'tan flaş açıklama! Terim orada olduğu sürece... Hıncal Uluç'tan flaş açıklama! "Terim orada olduğu sürece..."
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör