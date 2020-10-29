29 Ekim 2020, Perşembe
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Hıncal Uluç'tan flaş açıklama! "Fatih Terim orada olduğu sürece..."
A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, Hıncal Uluç ile Başbaşa programında Galatasaray'ın gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Uluç, sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim ile ilgili sert ifadeler kullandı.
29.10.2020
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile ilgili konuşan Uluç, "Terim orada olduğu sürece kaptanlığın zerre kıymeti yoktur." ifadelerini kullandı.
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