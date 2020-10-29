Hıncal Uluç'tan flaş açıklama! "Fatih Terim orada olduğu sürece..."

A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, Hıncal Uluç ile Başbaşa programında Galatasaray'ın gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Uluç, sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim ile ilgili sert ifadeler kullandı.

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile ilgili konuşan Uluç, "Terim orada olduğu sürece kaptanlığın zerre kıymeti yoktur." ifadelerini kullandı.