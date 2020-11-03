03 Kasım 2020, Salı

GALATASARAY

Galatasaray'da Marcao ve Saracchi Sivasspor maçında yok!

G.Saray'da 2 yıldız Sivas maçında yok!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 03.11.2020

'in 8. haftasında ile karşılaşacak 'da, sakatlıkları bulunan Marcao ve Saracchi bu maçta forma giyemeyecek.

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