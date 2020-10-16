Fatih Terim'den flaş açıklama! "Artık transfere karışmayacağım"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, "Artık transfer meselesine karışmak istemiyorum" ifadelerini kullandı. İşte Terim'in o sözleri... | Son dakika Galatasaray haberleri

Yaz transfer sezonunda yapılan veya yapılmayan hamleler nedeniyle çok konuşulan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'den açıklamalar geldi. Deneyimli çalıştırıcı artık transfer meselesine karışmak istemediğini ifade etti.

"ARTIK TRANSFER MESELESİNE KARIŞMAK İSTEMİYORUM"

Yayıncı kuruluşa konuşan deneyimli teknik adam, "Elinizde büyük bir kavanoz olduğunu düşünün, ağzına kadar oyuncuyla dolu. İhtiyacınız olan mevkiye göre seçim yapacaksınız ancak bu sadece ihtiyacınıza veya idealinize göre değil. Nedir bunlar? Kulübün kültürüne ve transfer politikasına uygun olacak. UEFA FFP kriterleriyle, harcama limiti ve bütçeye uygun oyuncu olacak. Takımın genel yapısı ve oyun stratejisine, anlayışına uygun olacak. Takım içi performans ve mali dengelere uygun olacak. Yerli ve yabancı kontenjanı dahilinde olacak. Kulüp satışına ve kiralamasına da onay verecek. Kendisi, ailesi, takım ve ülkeye gelmek isteyecek mi, istemeyecek mi, kabul edecek mi, etmeyecek mi ve de tabi unutulmaması gereken menajerler var. Bundan 8 sene evvel dedim ki 'Teknik adam, oyuncu önermez. Bir scout grubu kurmalıyız'. Başına da Emre kardeşimi getirdim. Dünyanın her tarafında yabancı olmak kaydıyla ama bizim yerli bizim scout arkadaşlarımızla da müthiş bir ekip kurduk. Bunların görevi, yetenek avı ve ihtiyaç analizi.

Geçen sezon geleceğine yatırım yapmamız gereken oyuncular ile, sahada tecrübesinden yararlanacağımız oyuncular olmalı diye söyledim. Scout hocaya önerir, hoca şu veya bu der. Listeler gelir, hayal ettiklerinizi zamanında hayata geçirmek için para lazım. Sadece istemek yeterli değil. Gelelim satmadan alamama kuralı ile satış meselesine. Almak istediğimiz veya aldığımız oyuncularla, yapılan sözleşmeler mali açıdan güçlü olmadığımız için oyuncu lehine. Getirmek için ciddi tavizler veriliyor. Sadece Galatasaray için söylemiyorum. Birçok kulüp böyle. Hal böyle iken planınız içinde yer almasa da eğer oyuncu standartlarını değiştirmek istemiyorsa kulübünde kalıyor. Zor olduğunu biliyorum ve kabul ediyorum. Ancak biz Galatasarayız. Buraya 2017 Aralık ayında geldim. İyi veya kötü, isteyerek veya mecbur kalarak, doğru veya yanlış tercihlerle 6. transfer dönemini geride bıraktık. Tek gerçek, planlamamız dahilindeki ihtiyaçlarımızı karşılamadan yürüyeceğiz. Ocak'a kadar. Gönül ister ki zamanında yapalım. Lige beraber başlayalım. Hatta Avrupa sürecinden de erken kopmayalım. Artık transfer meselesine karışmak da istemiyorum. Aşağı yukarı ihtiyaç duyulan mevkiler belli. Başkanımız ve yönetimimiz, ilgili profesyonellerle ve scout ekibiyle birlikte uygun gördükleri şekilde yapabilirler" şeklinde konuştu.

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