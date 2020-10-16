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GALATASARAY

Fatih Terim'den Arda Turan ve Radamel Falcao yorumu!

Terim'den Falcao ve Arda yorumu!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 16.10.2020 Giriş Tarihi: 16.10.2020

Galatasaray Teknik Direktörü , birçok konuya dair çarpıcı açıklamalarda bulunurken ve 'nun gösterdiği performanslara da değindi. İşte tecrübeli teknik adamın o sözleri... | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray teknik direktörü , takımın tecrübeli isimleri ve ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. BeIN Sports'a konuşan Terim, Arda'nın küllerinden doğacağını söyledi ve Falcao'nun da iyi niyetle çaba gösterdiğini ifade etti.

"HER OYUNCUMA GÜVENİYORUM"

Mevcut kadrodan en yüksek performansı almak için ellerinden geleni yapacaklarını ifade eden Fatih Terim, "Her oyuncuma güveniyorum. Sahaya 11 kişi çıkacağız. Diğer arkadaşlarımız da hazır. Biraz daha fazla çalışıp, biraz daha fazla özverili bir süreç bekliyorum. Bu süreçte sadece mevcut kadroyla gideceğimiz düşüncesi de çok doğru olmayabilir. çok dinamik bir oyun. Yarın sabah ne olacağını bilemezsiniz. Hesaplarımda en kötüsünü hesap ederim. Arkadaşlarıma güveniyorum. Ocak'a kadar ellerinden en yükseğini verecekler. Kendilerine de güveniyorum" dedi.

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"ARDA KÜLLERİNDEN DOĞACAKTIR"

Arda Turan ile de görüşlerini dile getiren deneyimli teknik adam, "Arda Turan'ın sahada ve içerideki liderliğinden beklentim var. İyi bir Galatasaraylı olduğunu biliyorum. Ciddi çaba harcadığını görüyorum. Uzun zamandır maç oynamamasına rağmen arayı kapatmak için mücadele ettiğini de görüyorum, çok da mutlu oluyorum. Bana göre bu çabası onun yetenekleriyle birleşince Arda küllerinden doğacaktır" ifadelerini kullandı.

FALCAO İYİ NİYETLE ÇABA HARCIYOR!

Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'nun tekniği ve becerisi iyi olan, kendine de yatırım yapmasını bilen bir oyuncu olduğunu söyleyen Terim, "Kariyerine bakıldığında, doğal olarak beklentinin yüksekliğini ve gerçekleşenin beklentileri karşılamayacak düzeyde olmasını da anlayabiliyorum. İyi niyetle çaba harcıyor, hazırlanıyor. O nedenle düzenle bir oyun grafiği ile hem öz güvenini yerine getirecek hem de beklentileri karşılayacak bir performansı olur diye düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

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