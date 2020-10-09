Radamel Falcao: Türkiye’deki zamanım çok pozitif geçiyor
Galatasaray'ın golcüsü Radamel Falcao, milli takımda yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Yıldız isim, "Kariyerimin sonuna yaklaştığımın farkındayım ve her idmandan zevk alıyorum" ifadelerini kullandı.
Türkiye'deki günleriyle ilgili konuşan Kolombiyalı yıldız, "Türkiye Ligi'nde geçirdiğim zamanı pozitif buluyorum. Zamanla her şeyi öğrendim. Futbolla ilgili değişik duygularım var. Yakaladığım şansları değerlendirmeye çalıştım ve goller de attım. Şu anda, ben daha tamamlanmış bir Falcao'yum. Daha komple bir futbolcu oldum. Futbola başladığımda milli takımda bu kadar kupa için mücadele edebileceğimi hayal edemezdim. Kariyerimin sonuna yaklaştım ve her idmandan zevk alıyorum" dedi.
RAKİP ÜMİT MİLLİLER
Galatasaray, milli maçlar nedeni ile lige verilen arada ilk hazırlık maçını bugün Ümit Milli Takımı ile yapacak. Tolunay Kafkas önderliğindeki Ümit Milli Takımı, 13 Ekim'de İngiltere ile deplasmanda oynayacağı maç öncesi Galatasaray A takımı ile ciddi bir sınavdan geçecek. Florya'da oynanacak maç 18.00'de başlayacak.
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