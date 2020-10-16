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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim müjdeyi verdi! Yıldız futbolcu teknik ekibe dahil olacak

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yayıncı kuruluşa birçok konuda açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, aynı zamanda sarı-kırmızılı taraftarların da çok sevdiği yıldız futbolcunun ileride teknik ekibinde olmasından büyük mutluluk duyacağını açıkladı. İşte Terim'in açıklamalarının tamamı... | Son dakika Galatasaray haberleri

Giriş Tarihi: 16.10.2020 22:18 Güncelleme Tarihi: 16.10.2020 22:19
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim müjdeyi verdi! Yıldız futbolcu teknik ekibe dahil olacak

Geride kalan transfer döneminde orta saha transferinin gerçekleşmediğinin söylenmesi üzerine Terim, bir transferin olabilmesi için 20'ye yakın etken saydı.

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim müjdeyi verdi! Yıldız futbolcu teknik ekibe dahil olacak

Terim, Galatasaray'da 8 sene önce kurdukları scout ekibinin başına Emre Utkucan'ı getirdiğini belirterek, "Müthiş bir ekip kurduk. Bunların görevi yetenek avı ve ihtiyaç analiziydi. Ya yatırım yapılacak oyuncu olacak ya da sahaya süreceğimiz. Geçen sezon geleceğine yatırım yapmamız gereken oyuncular ile sahada tecrübesinden yararlanacağımız oyuncular olması gerektiğini söyledim. Scout, aylar süren çalışma gerçekleştiriyor, liste hazırlıyor. Burada scout futbolcuyu hocaya önerir, hoca da tercih yapar. Liste gelir, hayal ettiklerinizi zamanında hayata geçirmek için para lazım. Sadece beceri, istemek yeterli değil." diye konuştu.

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim müjdeyi verdi! Yıldız futbolcu teknik ekibe dahil olacak

UEFA Finansal Fair Play anlaşması gereği bonservis bedeli elde etmeden oyuncu alamayacaklarını hatırlatan sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, şu ifadeleri kullandı:

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim müjdeyi verdi! Yıldız futbolcu teknik ekibe dahil olacak

"Almak istediğimiz veya aldığımız oyuncularla yapılan sözleşmeler mali açıdan güçlü olmadığımız için oyuncu lehine. İkna etmek, getirmek için ciddi tavizler veriliyor. Bu sadece Galatasaray için değil birçok kulüp için böyle. Ekonomik olarak rahat değilseniz maalesef bu tavizleri veriyorsunuz. Planınız içinde yer almasa da eğer oyuncu standartlarını değiştirmek istemiyorsa kulübünde kalmayı tercih ediyor. Zor olduğunu biliyorum ve kabul ediyorum ama biz Galatasaray'ız. Buraya 2017 Aralık'ta geldim. Oradan bu tarafa iyi veya kötü, isteyerek veya mecbur kalarak, doğru veya yanlış tercihlerle 6. transfer dönemini geride bıraktık. Detaya girmeyeceğim ama tek gerçek planlamamız dahilinde ihtiyaçlarımızı karşılaşmadan ocak ayına kadar yürüyeceğiz. Gönül isterdi ki zamanında yapalım, lige beraber başlayalım ve Avrupa sürecinden bu kadar erken kopmayalım. Açıkçası artık transfer meselesine karışmak da istemiyorum. Aşağı yukarı ihtiyaç duyulan mevkiler belli. Başkanımız ve yönetimimiz, ilgili profesyoneller ve scout ekibiyle uygun gördükleri şekilde yapabilirler."

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim müjdeyi verdi! Yıldız futbolcu teknik ekibe dahil olacak

"ARKADAŞLARIMA GÜVENİYORUM"
Fatih Terim, sezonun geri kalan kısmı için kadrodaki futbolcularına güvendiğini söyledi.

Rakiplerinin bol alternatifli kadro kurduğunun söylenerek mevcut Galatasaray kadrosunu değerlendirmesi istenen Terim, şunları kaydetti:

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