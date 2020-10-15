Fenerbahçe ve Galatasaray Oğulcan Ülgün transferinde karşı karşıya!
Transfer döneminde birçok isimde karşı karşıya gelen Fenerbahçe ve Galatasaray, bu kez Altınordu'nun genç yıldızı için rakip oldu. Ezeli rakipler, 'Yeni Mehmet Topal' olarak lanse edilen Oğulcan Ülgün için karşı karşıya geldiği iddia edildi. | Son dakika transfer haberleri
Kimsenin ruhu duymadan Galatasaray ve F.Bahçe'nin Türk futbolunun yeni Mehmet Topal'ı olarak öne çıkan Altınordu'nun genç yıldızı Oğulcan Ülgün için yarış içine girdiği ortaya çıktı. Fatih Terim'in hayalini kurduğu yeni nesil ön liberolara uyan özellikleriyle 22 yaşındaki futbolcuyu istediği hatta Abdurrahim Albayrak'ın transfer döneminde Oğulcan için bir hamle bile yaptığı öğrenildi. Öte yandan oyuncunun menajerliğini yapan Ahmet Bulut'un Fenerbahçe ile de temas halinde olmasının transferi zorlaştırdığı ifade edildi. Cimbom'un bu nedenle acele ettiği belirtildi.
Ceylanspor, Bucaspor altyapılarında oynadıktan sonra Altınordu'ya transfer olan Oğulcan'ın 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Bugüne kadar 78 maçta forma giydi, 1 gol, 1 asistlik skor üretti. (Fotomaç)
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