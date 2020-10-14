Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe'yi seçme nedenini açıkladı! "Emre Belözoğlu..."
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Mert Hakan Yandaş, birçok konuda açıklamalarda bulunurken, sarı-lacivertli takımı neden seçtiğini de açıkladı. İşte genç oyuncunun o sözleri... | Son dakika Fenerbahçe haberleri
Fenerbahçe'nin sezon başında Sivasspor'dan kadrosuna kattığı Mert Hakan Yandaş, transfer süreci ve şampiyonlukla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Yıldız orta saha oyuncusu, Fenerbahçe'yi tercih etmesindeki en büyük faktörün Emre Belözoğlu olduğunu söylerken, sezon sonunda özlenen şampiyonluğa da ulaşmak istediklerini belirtti.
Mert Hakan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
Adaptasyon sürecini iyi geçtik. Milli takım arasından sonra yavaş yavaş istediklerimizi birlikte daha kolay yapabileceğiz. Ben ilk geldiğim günden beri, yıllardır burada oynuyormuşum gibi bir hava oldu. Çok samimi bir ortam var. İçeride aile sıcaklığı var.
"EROL BULUT NE İSTEDİĞİNİ BİLİYOR"
Erol Bulut ne istediğini bilen biri. 3 senedir çok güzel işler yapıp buraya geldi. Hocamızla birlikte lig şampiyonluğuna ulaşmak istiyoruz. Daha 4. haftadan şampiyon ilan edilmek doğru değil. Maç maç geçip sonunda kupaya ulaşmak istiyoruz.
"GERÇEKLER ELBET BİR GÜN ORTAYA ÇIKAR!"
İyi ki buradayım. Burada olduğum için çok mutluyum. Ben süreç içinde sessiz kaldım ama gerçekler elbet bir gün ortaya çıkar ve çıkıyor da. İlk olarak Emre ağabey ile görüştük. Ailemle paylaştım. Ondan sonrasında süreç hep Emre ağabey ile ilerledi.
"EMRE AĞABEYDEN ÇOK ETKİLENDİM"
Emre ağabeyin bu rolde olması transferimde çok büyük etken oldu. Diyalogları çok samimi. İçimizden biri, futbolu da yeni bıraktı. Futbolculuğu gibi sportif direktörlüğe de iyi başladı. Bana söylediklerinden çok etkilendim. Küçüklükten beri idolüm. Türkiye'de gelmiş geçmiş en büyük orta saha diyebilirim.
Burayı tercih etmemdeki en büyük faktör, Fenerbahçe'nin büyüklüğü. Transfer sürecinde Emre ağabey ile iletişimdeydik. Başkanımızın da yaklaşımı iyiydi. Burayı seçerken hiç 'Acaba' demedim. İyi ki böyle bir süreç yaşayarak buraya geldim.
"KALICI OLMAK İSTİYORUM"
Sivasspor'u UEFA Avrupa Ligi'ne götürdük. Büyük camia daha farklı. Daha çok beklenti oluyor ve performansının üstüne çıkman gerekiyor. Zaman zaman baskılar olacak ama bunların üstesinden gelip kalıcı olmak istiyorum.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama