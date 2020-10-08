08 Ekim 2020, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray'a 3+1 müjde

Aslan’a 3+1 müjde
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 08.10.2020

, Etebo ve Saracchi’nin milli ara sonrası Alanyaspor’a karşı oynayabileceği öğrenildi. Emre da artık takımla çalışacak.

Galatasaray, milli araya Kasımpaşa yenilgisiyle girince moraller bozulmuştu. Ancak sakatlardan gelen iyi haber camiayı sevindirdi. Antalyalı, Etebo ve Saracchi'nin milli ara sonrasındaki Alanyaspor karşılaşmasına hazır olacağı belirtildi. Özellikle Saracchi'nin sakatlığında sol kanat ciddi biçimde aksamıştı. Ne Martin Linnes ne de Emre Taşdemir, Saracchi'den doğan boşluğu kapatabilmişti. Orta sahada zaten eksik olan 'da Taylan ve Etebo'dan da iyi haber gelmesi sevindirdi. Ayrıca Emre 'nın da artık takımla çalışmalara başlayacağı öğrenildi. Tecrübeli futbolcunun sahalara dönüşünün ay sonunu bulacağı kaydedildi.

Emre Akbaba sakatlığı sebebiyle G.Saray'da tam 51 maç kaçırdı.

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