Galatasaray'a 3+1 müjde

Taylan, Etebo ve Saracchi’nin milli ara sonrası Alanyaspor’a karşı oynayabileceği öğrenildi. Emre Akbaba da artık takımla çalışacak.

Galatasaray, milli araya Kasımpaşa yenilgisiyle girince moraller bozulmuştu. Ancak sakatlardan gelen iyi haber camiayı sevindirdi. Taylan Antalyalı, Etebo ve Saracchi'nin milli ara sonrasındaki Alanyaspor karşılaşmasına hazır olacağı belirtildi. Özellikle Saracchi'nin sakatlığında sol kanat ciddi biçimde aksamıştı. Ne Martin Linnes ne de Emre Taşdemir, Saracchi'den doğan boşluğu kapatabilmişti. Orta sahada zaten eksik olan Aslan'da Taylan ve Etebo'dan da iyi haber gelmesi sevindirdi. Ayrıca Emre Akbaba'nın da artık takımla çalışmalara başlayacağı öğrenildi. Tecrübeli futbolcunun sahalara dönüşünün ay sonunu bulacağı kaydedildi.



Emre Akbaba sakatlığı sebebiyle G.Saray'da tam 51 maç kaçırdı.

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