14 Ekim 2020, Çarşamba

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Galatasaray'dan çok konuşulacak transfer! Beşiktaş'ın yıldızı Aslan olacak

Sezona bomba gibi bir giriş yaptıktan sonra UEFA Avrupa Ligi play-off turunda elenen, Süper Lig'de de son iki maçından galibiyet çıkaramayan Galatasaray'da transfer çalışmaları şimdiden başladı. Hem ara transfer dönemi hem de gelecek sezon için girişimlerine start veren Cimbom, ezeli rakibi Beşiktaş'ın yıldız futbolcusunu kadrosuna katmak için harekete geçti. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 14.10.2020 16:15 Güncelleme Tarihi: 14.10.2020 17:27
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Galatasaray'dan çok konuşulacak transfer! Beşiktaş'ın yıldızı Aslan olacak

Süper Lig'in 5. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

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Galatasaray'dan çok konuşulacak transfer! Beşiktaş'ın yıldızı Aslan olacak

Ligdeki son iki maçından yalnızca 1 puan çıkarabilen sarı-kırmızılılarda gözler şimdiden transfere çevrildi.

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Galatasaray'dan çok konuşulacak transfer! Beşiktaş'ın yıldızı Aslan olacak

2020/2021 sezonuna şampiyonluk parolasıyla başlayan Cimbom, yaptığı takviyelerle taraftarlarını memnun edememişti.

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Galatasaray'dan çok konuşulacak transfer! Beşiktaş'ın yıldızı Aslan olacak

Sarı-kırmızılılar, yaz transfer döneminde Oghenekaro Etebo, Kerem Aktürkoğlu, Arda Turan, Omar Elabdellaoui, Fatih Öztürk, Emre Kılınç ve Oğulcan Çağlayan hamleleriyle kadrosunu güçlendirmişti.

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Galatasaray'dan çok konuşulacak transfer! Beşiktaş'ın yıldızı Aslan olacak

Gelen isimlerin yanında birçok isimle de yollarını ayıran Galatasaray'da kiralık oyuncular dahil 23 futbolcu takımdan gönderilmişti.

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