Galatasaray'dan çok konuşulacak transfer! Beşiktaş'ın yıldızı Aslan olacak

Sezona bomba gibi bir giriş yaptıktan sonra UEFA Avrupa Ligi play-off turunda elenen, Süper Lig'de de son iki maçından galibiyet çıkaramayan Galatasaray'da transfer çalışmaları şimdiden başladı. Hem ara transfer dönemi hem de gelecek sezon için girişimlerine start veren Cimbom, ezeli rakibi Beşiktaş'ın yıldız futbolcusunu kadrosuna katmak için harekete geçti. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

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Giriş Tarihi: 14.10.2020 16:15 Güncelleme Tarihi: 14.10.2020 17:27 ABONE OL