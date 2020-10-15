15 Ekim 2020, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray'a 3 müjde birden! Takımla birlikte çalıştılar

Cimbom'a 3 müjde birden! Takımla birlikte çalıştılar
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 15.10.2020

'in 5. haftasında Aytemiz ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren 'da , Emre Akbaba ve takımla birlikte çalıştı

'nde teknik direktör yönetimindeki idman ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra hedefli ve hedefsiz pas oyunları oynanırken, antrenmanın ana bölümünde taktiksel çift kale oyun gerçekleştirildi. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleri ile tamamlandı. , Emre Akbaba ve , antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Taylan Antalyalı, tedavisinin ardından salonda ve sahada adaptasyon çalışmalarına başladı.

A kampından dönen Emre Kılınç, günü kendisi için hazırlanan özel program dâhilinde adaptasyon çalışması yaptı.

Türkiye 19 Yaş Altı Milli Takımı'ndan dönen Emin Bayram ve Ali Yavuz Kol antrenmanda takımla birlikte yer aldı.

, maçı hazırlıklarına 16 Ekim Cuma günü saat 17.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

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