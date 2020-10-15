Galatasaray'a 3 müjde birden! Takımla birlikte çalıştılar

Süper Lig'in 5. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da Peter Etebo, Emre Akbaba ve Marcelo Saracchi takımla birlikte çalıştı

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki idman ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra hedefli ve hedefsiz pas oyunları oynanırken, antrenmanın ana bölümünde taktiksel çift kale oyun gerçekleştirildi. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleri ile tamamlandı. Peter Etebo, Emre Akbaba ve Marcelo Saracchi, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Taylan Antalyalı, tedavisinin ardından salonda ve sahada adaptasyon çalışmalarına başladı.

Türkiye A Milli Takımı kampından dönen Emre Kılınç, günü kendisi için hazırlanan özel program dâhilinde adaptasyon çalışması yaptı.

Türkiye 19 Yaş Altı Milli Takımı'ndan dönen Emin Bayram ve Ali Yavuz Kol antrenmanda takımla birlikte yer aldı.

Galatasaray, Alanyaspor maçı hazırlıklarına 16 Ekim Cuma günü saat 17.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

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