İşte Galatasaray'ın Muslera planı! Cimbom'un Buffon'u olacak

Galatasaray'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Fernando Muslera'nın geleceği merak konusu olurken, Uruguaylı eldivenin takımda kalmasını isteyen sarı-kırmızılıların Muslera ile ilgili planı ortaya çıktı. Son dakika Galatasaray haberleri...

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Fernando Muslera ile ilgili Galatasaray yönetiminin planını Takvim açıkladı. Alınan bilgilere göre sarı-kırmızılılar ile Uruguaylı kaleci arasında yeni sözleşme görüşmeleri başladı. İmzaların atılması an meselesi.

DAHA UZUN YILLAR KALE ONUN

Yönetim, 34 yaşındaki Muslera ile 4 yıllık yeni sözleşme yapmayı düşünüyor. Böylece Uruguaylı eldivenin Juventus efsanesi Buffon gibi çok uzun yıllar kaleyi koruması planlanıyor.

MAAŞINDA İNDİRİM OLACAK

Şu anda 3.5 milyon Euro garanti ücreti olan Muslera'nın maaşının da 2.5 milyon Euro seviyesine çekilmesi bekleniyor. Anlaşmanın kısa süre içinde duyurulacağı ifade ediliyor.

KASIM SONUNDA DÖNEBİLİR

Sakatlığına rağmen sözleşmesi dondurulmayan Muslera'nın kasım ayı sonunda sahalara dönmesi planlanıyor.

GALATASARAY TARAFTARININ SEVGİLİSİ

2011 yılından bu yana Galatasaray formasını giyen Fernando Muslera, Galatasaraylı taraftarların sevgilisi oldu.

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