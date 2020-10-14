Galatasaray'da Fatih Terim hedefini açıkladı

Milli aranın ardından Süper Lig'in 5. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, "Bu takımı yine ben ayağa kaldıracağım" diyerek kendisini motive etti.

Orta sahaya takviye bir türlü gerçekleşmeyince Fatih Terim, transferde yönetimle anlaşmazlık yaşamıştı. Terim'e milli ara ilaç gibi geldi.



"Başkanlık düşüncem yok" ifadesiyle yönetime mesajı yollayan İmparator, "Bu takımı yine ben ayağa kaldıracağım" diyerek kendisini motive etti.



Sabah'ın haberine göre, Florya'da eskisinden daha hırslı olduğu dikkat çeken Fatih Terim, bire bir görüşmelerle oyuncularını lige hazırlıyor.



Çift forvet yerine Falcao ile devam kararı alınırken Belhanda ve Feghouli toparlanmazsa yerlerini kalıcı olarak Emre Akbaba ve Emre Kılınç'a kaptıracaklar.

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