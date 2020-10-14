14 Ekim 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray'da Fatih Terim hedefini açıkladı

Fatih Terim hedefini açıkladı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 14.10.2020

Milli aranın ardından 'in 5. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Galatasaray'da teknik direktör , "Bu takımı yine ben ayağa kaldıracağım" diyerek kendisini motive etti.

Orta sahaya takviye bir türlü gerçekleşmeyince , transferde yönetimle anlaşmazlık yaşamıştı. Terim'e milli ara ilaç gibi geldi.

"Başkanlık düşüncem yok" ifadesiyle yönetime mesajı yollayan İmparator, "Bu takımı yine ben ayağa kaldıracağım" diyerek kendisini motive etti.

Sabah'ın haberine göre, Florya'da eskisinden daha hırslı olduğu dikkat çeken Fatih Terim, bire bir görüşmelerle oyuncularını lige hazırlıyor.

Çift forvet yerine Falcao ile devam kararı alınırken ve Feghouli toparlanmazsa yerlerini kalıcı olarak Emre Akbaba ve Emre Kılınç'a kaptıracaklar.

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