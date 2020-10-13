Turgay Demir'den Fatih Terim'e yanıt! "Hakemler talimat almıyor onlara sinyal gidiyor"

A Spor yorumcusu Turgay Demir, Birebir Futbol programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Terim, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in MHK ve hakemlerle ilgili açıklamasına "Fatih Terim bu bölümü düşünmeden konuşmuş çünkü bilmediği bir konu. Hakemler talimat almıyor, onlara sinyal gidiyor." yanıtını verdi.

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