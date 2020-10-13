13 Ekim 2020, Salı

GALATASARAY

Galatasaray'da şaşırtan gerçek ortaya çıktı! 5 futbolcunun maaşı...

Şaşırtan gerçek ortaya çıktı! 5 futbolcunun maaşı...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 13.10.2020

'da , Younes , Sofiane Feghouli, ve Mbaye Diagne'nin maaşları, yüzde 15 kesintiye rağmen toplam 150 milyon lira maaş alıyor. Bu rakam, 18 takımın harcama limitini geçiyor.

5 yıldızına servet ödüyor. Sarı-Kırmızılılar'da performansları nedeniyle eleştirilen Falcao, Diagne, , Feghouli ve Babel Sarı-Kırmızılılar'dan 19.05 milyon Euro maaş alıyor. Pandemiden sonra Galatasaray oyuncularının maaşında yüzde 15 kesinti yaptı.

16.17 MİLYON EURO ALACAKLAR

Bu kesintiyle birlikte 5 yıldızın aldığı maaş 16.17 milyon Euro'ya geriledi. Falcao, Belhanda, Feghouli, Babel ve Diagne'nin Galatasaray'dan aldığı yıllık ücret yaklaşık 150 milyon lira.

TFF 19 AĞUSTOS'TA AÇIKLAMIŞTI

Takvim'in haberine göre, 5 oyuncunun maaşı, 4 Ağustos'ta açıklanan harcama limitlerine göre 18 takımı geride bırakıyor. 5 oyuncunun maaşı F.Bahçe, G.Saray ve 'ın harcama limitlerinin gerisinde.

YÖNETİM DE ZOR DURUMDA!

Galatasaray Yönetimi geçen sezon şampiyonluğun kaçması ve pandemi nedeniyle azalan gelirler nedeniyle bu isimlerin maaşlarını ödemekte zorluk çekiyor. Yönetim çözüm arayışında.

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