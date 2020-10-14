14 Ekim 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray hazırlıklı davranıyor! Marcao'nun alternatifi Stefan Strandberg

Cimbom hazırlıklı davranıyor! Alternatifi bulundu
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 14.10.2020

Galatasaray'da gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına giren Marcao için sarı-kırmızılı takım hazırlıklı davranıyor. Brezilyalı stoperin gitme ihtimaline karşın Cimbom, alternatifini belirledi. İşte detaylar...

Galatasaray teknik direktörü , Ülkeler Ligi maçlarını yakından takip ediyor… Pazar akşamı da Norveç'in, Romanya'yla oynadığı maçta konuk ekipten Cicaldau'yu izlemek istedi. Ancak Haaland ve Sörloth'un şov yaptığı maçta tecrübeli çalıştırıcının ilgisini çeken Norveç 'nın stoperi Stefan Strandberg oldu. Öncelikle "regista" aramasına rağmen Marcao'nun ayrılma ihtimalini düşünen Terim'in 30 yaşındaki futbolcunun performansını beğendiği ifade edildi.

BİR NORVEÇ'Lİ DAHA
Ara transfer döneminde ünlü takımları peşine takan Marcao'nun satılması planlanırken yerine de anlaşma sağlanırsa Stefan Strandberg alınacak. Rusya'nın Ural takımında oynayan ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan deneyimli oyuncu için kulübüne de az da olsa bir bonservis bedeli teklif edilecek. Martin Linnes ve Omar Elabdellaoui'nin Galatasaray'da forma giymesi de bu transferin bitme olasılığını güçlendiriyor. Stefan Strandberg ve kulübü ile kısa süre içinde temasa geçilmesi planlanıyor.

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