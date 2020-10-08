Galatasaray camiasından Fatih Terim'e güvenoyu!
Galatasaray'da transferler gelmedi, camia Fatih Terim'in etrafında birleşti. Sarı-kırmızılı yöneticilerin "Daha 50 günümüz var. Mutlaka transfer yapacağız" sözleri gerçeğe dönüşmeyince gözler deneyimli hocaya çevrildi. Camia Terim'e güveniyor: Stopersiz, forvetsiz şampiyon yaptı, tribünden şampiyon yaptı. Sıra orta sahasız şampiyon yapmaya geldi.
Galatasaray'da hüsranla geçen sezonun ardından camia nokta atışı transfer bekliyordu. Sarı-kırmızılı yönetimden de yeterince vakit olduğu ve ihtiyaç duyulan bölgelere transferler yapılacağı söylenmişti. Bu ifadeler taraftarı heyecanlandırırken günler geçtikçe o beklenilen uçaklar inmedi. Transferin son gününde de takviyeler yapılmayınca eleştiri okları yönetime çevrildi. Sarı-kırmızılı camia da daha önce eksik kadrolarla şampiyonluğa ulaşan Fatih Terim'in etrafında kenetlendi.
MEŞHUR ŞAPKA ORTADA
Cimbom'da şu anda en büyük güvence Fatih Terim. Taraftarlar daha önce takımı stopersiz, forvetsiz şampiyon yapan, aldığı cezalarla tribünden takımı yöneterek zaferlere koşturan İmparator'a güveniyor. Camia bir kez daha Fatih Terim'in meşhur şapkasından yeni tavşanlar çıkarmasını bekliyor. Deneyimli çalıştırıcı önceki şampiyonluklarda bazı maçlarda stoper Donk'u forvette oynatmış, elinde hücum oyuncusu olmadığı takımı 4-6-0 taktiğiyle dizmişti. Radikal kararlarıyla Aslan'ı şampiyonluğa taşımıştı.
TAYLAN FARKI
Fatih Terim'in bu sezon farklı bir rol verdiği Taylan Antalyalı seviye atlamıştı. 4 haftanın en dikkat çekici oyuncuları arasında yer alan genç futbolcu yakaladığı istatistiklerle de bunu kanıtladı. Taylan'ın G.Saraylı oyuncular arasında zirvede yer aldığı o rakamlar:
Topla buluşma 285
İsabetli pas 197
Kazandığı ikili müc. 24
Kaptığı top 7
Sahipsiz top kazanma 25
SAHAYA İNİYOR
Sarı-kırmızılılar, Alanyaspor mücadelesinin hazırlıklarına bugün start verecek. Kasımpaşa yenilgisi sonrası bazı oyuncularını hedef alan Fatih Terim "Sahada kendilerine yazık eden bir takım vardı" demişti. Deneyimli çalıştırıcının bugün oyuncuları ile bir toplantı yapacağı ve onları uyarması bekleniyor.
(Fotomaç)
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