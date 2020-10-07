07 Ekim 2020, Çarşamba

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Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray o transferleri neden bitiremedi? Sebebi ortaya çıktı

Süper Lig'de yaz transfer ve tescil dönemi 5 Ekim itibarıyla sona erdi. Fenerbahçe, yeni sezon öncesi yaptığı takviyelerler transfer dönemine damga vururken; Beşiktaş ve Galatasaray'da taraftarların istediği takviyeler gerçekleşmedi. Süper Lig'in üç devi, yaptıkları transferlerle birlikte birçok oyuncuyla daha temas kurmuş ancak bu transferler gerçekleşmemişti. Peki; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemine aldığı bazı yıldızlar neden Türkiye'ye gelmedi. İşte yanıtı...

Giriş Tarihi: 07.10.2020 19:40 Güncelleme Tarihi: 07.10.2020 19:46
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Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray o transferleri neden bitiremedi? Sebebi ortaya çıktı

Süper Lig adına transfer tescil dönemi sona erdi... Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kadrolarına yaptığı takviyelerle yeni sezon için takımlarını oluşturdu. Bununla beraber bazı isimler var ki dev kulüplerin teklifini reddederek başka takımlara gitmeyi tercih etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray o transferleri neden bitiremedi? Sebebi ortaya çıktı

Peki Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın peşinde koştuğu o isimler neden Türkiye'ye gelmedi? Başka kulüpleri neden tercih etti? İşte o isimler ve yaşananlar...

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Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray o transferleri neden bitiremedi? Sebebi ortaya çıktı

YANNICK BOLASIE - BEŞİKTAŞ

Burak Yılmaz'ın ayrılığının ardından transferin son günlerinde Avrupa'dan birçok ismi gündemine katan Beşiktaş, Premier Lig'in emektar golcülerinden Yannick Bolasie ile temaslarını sıklaştırdı. Siyah-beyazlılar, Aboubakar'ın yanına bir partner ararken Bolasie'nin buna en uygun isim olabileceğini düşünmüş ancak Ada ekibinden gelen ret cevabı sonrası transfer gerçekleşmemişti.

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Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray o transferleri neden bitiremedi? Sebebi ortaya çıktı

NIKOLA KALINIC - BEŞİKTAŞ

Yaz transfer sezonu boyunca Hırvat golcü ile birebir temaslarda bulunan ve neredeyse her konuda anlaşma sağlayan Kara Kartal, oyuncunun son kararını beklemeye geçmişti ki istenmeyen bir cevapla karşılaştı. Mali anlamda tüm konularda anlaşılmasına karşın Kalinic, Serie A takımı Verona'ya transfer olmayı tercih etti.

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Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray o transferleri neden bitiremedi? Sebebi ortaya çıktı

MANDZUKIC - BEŞİKTAŞ

Katar'dan ayrılmasının ardından Avrupa'nın önemli kulüplerinden teklif alan Mario Mandzukic için 'Burak Yılmaz'ın boşluğunu doldurabilecek tek isim' deniliyordu. Kazandığı sayısız başarılarıla Beşiktaş'ın iştahını kabartan Mandzukic, siyah-beyazlılardan yıllık 4 milyon Euro maaş ve imza parası talep edince transfer gerçekleşmedi.

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