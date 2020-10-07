Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray o transferleri neden bitiremedi? Sebebi ortaya çıktı

Süper Lig'de yaz transfer ve tescil dönemi 5 Ekim itibarıyla sona erdi. Fenerbahçe, yeni sezon öncesi yaptığı takviyelerler transfer dönemine damga vururken; Beşiktaş ve Galatasaray'da taraftarların istediği takviyeler gerçekleşmedi. Süper Lig'in üç devi, yaptıkları transferlerle birlikte birçok oyuncuyla daha temas kurmuş ancak bu transferler gerçekleşmemişti. Peki; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemine aldığı bazı yıldızlar neden Türkiye'ye gelmedi. İşte yanıtı...

BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





Giriş Tarihi: 07.10.2020 19:40 Güncelleme Tarihi: 07.10.2020 19:46 ABONE OL