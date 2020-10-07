Galatasaray'da flaş gelişme! Younes Belhanda...
Galatasaray'da geçtiğimiz sezonun sona ermesinin ardından satış listesine konulan ancak istenen gelmemesi sebebiyle takımda kalan Younes Belhanda için yeni bir umut ışığı doğdu. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...
Süper Lig'de ve Avrupa'da transfer dönemi kapandı ancak Arap Yarımadası ve Katar'da transfer ayın 25'ine kadar devam ediyor.
Transfer döneminin bitmesine karşın Galatasaray'da gönderilecekler listesinin başındaki yerini koruyan Younes Belhanda için de umutlar tükenmiş değil. Ajansspor'un haberine göre sarı-kırmızılı yetkililer, Faslı oyuncunun satışı için çalışmalarını sürdürüyor. Belhanda'ya Katar'dan Al Rayyan ve Al Duahil takımı talip olmuş, Giuliuano ile yollarını ayıran Suudi Arabistan kulübü Al Nasr ise temsilciler üzerinden oyuncun transfer koşullarını sormuştu.
''KALDIĞIM SÜRECE MÜCADELE EDERİM''
Belhanda, Fenerbahçe derbisinden sonra, "Şu anda Galatasaray'ın oyuncusuyum. Kaldığım sürece mücadele ederim" diyerek ayrılık olasılığını teyit etmişti.
Galatasaray ile sözleşmesi 2021 yılına kadar devam eden Faslı oyuncu; bu sezon forma giydiği 7 maçta 2 gol kaydetti.
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