Galatasaray'da yetişti!

Türkıye'nin 3-3 berabere kaldığı Almanya maçına Efecan damga vurdu. Galatasaray altyapısından çıkan Efecan yıllardır başarıyla Alanyaspor formasını giyiyor.

Türkıye'nin 3-3 berabere kaldığı Almanya maçına Efecan damga vurdu. Galatasaray altyapısından çıkan Efecan yıllardır başarıyla Alanyaspor formasını giyiyor. 30 yaşındaki oyuncu, geçen sene Aslan'ın gündemine gelmiş ancak Galatasaray, ağırdan alınca Efecan, Alanya ile sözleşmesini 2022'ye kadar uzatmıştı. Feghouli ile yola çıkan sarıkırmızılılar ise saç baş yoldu.

TERİM, BABAMI ARADI

Efecan, 2019'da verdiği bir röportajda eski günlerle ilgili, "Galatasaray'da önce iyi insan olmayı, karakter sahibi olmayı, aile olmayı öğretiyorlar" ifadesini kullanmıştı. Ayrıca Sarıyer'de oynarken, Terim'in kendisini aradığını anlatan Efecan, "Fatih hoca babamı aradığında şok olmuştum" dedi.

ALTIN ÇAĞINI YAŞIYOR

Milli takımda yıldızlaşan Efecan futbola 2001'de Galatasaray altyapısında başladı, 2009 yılında veda etti. Bu yıl ligde 3 maça çıkan Efecan, 2 asiste imza attı. Gol düellosunun yaşandığı Almanya maçında ise skoru 2-2'ye getiren golü kaydetti. Etkili futbolunu golle süsleyerek altın dönemini yaşadığını gösterdi.

SADECE EMRE ÇAĞRILDI

Son yıllarda transferde iyi tercihler yapamayan, altyapıdan da bir türlü destek alamayan Galatasaray alınan oyunculardan da beklediği katkıyı alamadı. Özellikle yerli kalitesi çok düşen sarı-kırmızılı takım, bir dönem forse ettiği A Milli Takım'a Emre Kılınç dışında kimseyi gönderemedi.

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