Ruud Vormer'dan flaş Diagne yorumu! "İsterse antrenmana helikopterle gelir"

Galatasaray'ın Kasımpaşa'dan 13 milyon euro bonservis bedeli ile kadrosuna kattığı ve Türkiye'nin en çok gol atan yabancı futbolcusu konumunda yer alan Mbaye Diagne hakkında Club Brugge'dan eski takım arkadaşı Ruud Vormer flaş bir yorumda bulundu.

Galatasaray'ın büyük umutlarla transfer ettiği Mbaye Diagne geçtiğimiz sezonu Belçika Ligi ekiplerinden Club Brugge'de geçirmişti. Club Brugge'de de tutunamayan yıldız futbolcu yeniden Galatasaray'a döndü. Club Brugge kaptanı Ruud Vormer'dan eski takım arkadaşı Diagne hakkında flaş bir yorum geldi. Diagne'nin PSG karşısında kaçırdığı penalti ve sonrasındaki tavırlarının onu istenmeyen biri haline getirdiğini ifade eden Vormer. "PSG maçında cezalıydım oynayamadım ancak maçta eşitliği yakalamak için harika bir fırsat yakalamıştık. Diagne israrlı bir şekilde penaltıyı kullanmak istedi, televizyonun karşısında bağırıyordum; Atma Diagne.. Sahada olsaydım o penaltıyı Diagne'ye kesinlikle attırmazdım" ifadelerine yer verdi.

"YAŞANTISI GÖZE BATMAYA BAŞLADI"

Vormer, "Diagne aykın bir adamdı ancak o kadar da iyi niyetli bir arkadaştı. Herkesin iyi çocuklar olması gerekmiyor. Brugge'a çok gösterişli bir Rolls Royce ile geldi, pahalı saatleri, gösterişli çantaları çok severdi. Ama para Diagne'nin kendi parası ve isterse antrenmana helikopterle bile gelebilir. İstediğiniz gibi yaşayabilirsiniz ama antrenmanlarda çok çalışmak ve antrenörün istediklerini vermek zorundasınız: Diagne bunu da vermeyince yaptıkları ve yaşantısı daha fazla göze batmaya başladı" şeklinde konuştu.

DİĞER