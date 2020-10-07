Galatasaray transferde dibe vurdu! Ligde ilk kez...

Yıllardır Süper Lig'in en değerli kadrosuna sahip olan Galatasaray, bu sezon transferde sessiz kalınca dibe vurdu. Transfermarkt verilerine göre sarı-kırmızılılar; Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yanı sıra son şampiyon Başakşehir'in de gerisinde kalarak ligde ilk kez 5. sırada kendisine yer buldu.

Bu sezon 12 oyuncu göndermesine karşın sadece 7 futbolcu transfer edebilen sarı-kırmızılı ekip, son günleri de "Geldi geliyor" denilerek geçirdi ve teknik heyet ile taraftarların takviye beklentisini boşa çıkardı. Başakşehir 89 milyon euro'luk kadro ile Süper Lig'in en değerlisi oldu.

SADECE ETEBO

Kasasından transfer için 675 bin euro çıkan Galatasaray ise 70 milyon euro'da kaldı ve 5. sıraya geriledi. Geçen sezon kiralık hamleleriyle açığı kapatan yönetim, bu sezon bedelsiz oyuncuları tercih etti, sadece Etebo için bedel ödedi. Hal böyle olunca G.Saray, Süper Lig'in en değerli 11'ine sadece Saracchi'yi sokabildi. Listede Trabzonspor'dan Uğurcan (16 milyon euro) ile Abdülkadir (13 milyon euro) ilk iki sırayı paylaştı. Uruguaylı sol bek 8 milyon euro'luk değeriyle ancak 8. sırada kendisine yer buldu.

İLK 5'İN PİYASA DEĞERİ

1. Başakşehir 88.95 milyon euro

2. Trabzonspor 81.95 milyon euro

3. Fenerbahçe 77.60 milyon euro

4. Beşiktaş 76.60 milyon euro

5. Galatasaray 70.13 milyon euro

GALATASARAY SON 6 YILDAKİ DEĞERİ (milyon Euro) :

6 Ekim 2020: 70.3* (5.)

15 Ekim 2019: 123* (1.)

15 Ekim 2018: 96* (1.)

15 Ekim 2017: 106* (2.)

15 Ekim 2016: 106* (3.)

15 Ekim 2015: 117* (3.)

AÇIKLAMALARI HATIRLATTILAR

Ezeli rakipleri Fenerbahçe'nin transferde fırtına gibi esmesi Galatasaray'ın ise yaya kalması taraftarları çok kızdırdı. Sosyal medyada büyük eleştiriler yapılırken Başkan Mustafa Cengiz ve İkinci başkan Abdurrahim Albayrak'ın, "G.Saray'da transfer bitmez. Gereken yapılacak" sözleri hatırlatıldı. Taraftarlar ara transfer için şimdiden gün saymaya başladı.

13 MİLYON TASARRUF

Yaz transfer döneminde kadrosuna yedi yeni ismi dahil eden sarı-kırmızılı kulübün kasasından sadece 675 bin euro para çıktı. Ayrıca takımdan ayrılan futbolculardan 2 milyon euro'nun üzerinde gelir elde edildi. Yeni takviyeler gelmeyince gelen ve giden futbolculara verilen yıllık garanti ücretler kıyaslandığında maaş bütçesinde yaklaşık 13 milyon euro gibi büyük bir tasarruf sağlanmış oldu.

FATİH HOCA BİZE KÜFRETMEZ

Başkan Yardımcısı Yusuf Günay önemli açıklamalar yaptı: "Taraftar haklı ama ilerleyen günlerde yönetimin de haklı olduğu görülecektir. Fatih Terim'in bize stat koridorlarında küfrettiği söyleniyor. Fatih hoca bize küfretmez. Hocamız Türkiye'de 1 numara. 6 transfer döneminde 20 milyon euro kar ettik"

TAYLAN-ETEBO OYNAR

Galatasaray'ın Kasımpaşa ile oynadığı maçta Taylan Antalyalı ile Etebo sakatlanmıştı. İki orta saha oyuncusunun da durumu netleşti. Taylan'ın sol kasık adalesinde orta düzeyde, Etebo'nun sağ kasık adalesinde hafif düzeyde zorlanma tespit edildi. İki ismin, milli arada iyileşeceği, 19 Ekim'deki Alanyaspor karşılaşmasında forma giyecekleri öğrenildi.

(Fotomaç)

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