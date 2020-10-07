Galatasaraylı Emir Gökalp Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'da

ING Basketbol Süper Lig ekiplerinden Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, Galatasaray'dan Emir Gökalp'i transfer etti.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Galatasaray'dan kiralanan oyun kurucu Emir Gökalp ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Oyun kurucu Emir Gökalp Fethiye'de. Hoş geldin Emir. Lacivert-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, geçtiğimiz gün ise Fenerbahçe'den ayrılan milli basketbolcu Barış Hersek'i renklerine bağlamıştı.

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