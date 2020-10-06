Galatasaray'ın Kasımpaşa ile oynadığı maç sonrası Taylan Antalyalı ve Peter Etobo'nun yapılan tetkikleri sonucunda kasık adelesinde zorlanma tespit edildi.

Galatasaray, Kasımpaşa maçının ardından yapılan tetkikler sonucu Peter Etebo ve Taylan Antalyalı'nın kasık adalesinde zorlanma tespit edildiğini açıkladı.



İşte o açıklama:

Kasımpaşa maçı sonrası tetkikleri gerçekleştirilen oyuncularımızdan Peter Etebo'nun sağ adductor (kasık) adalesinde hafif düzeyde, Taylan Antalyalı'nın ise sol adductor (kasık) adalesinde orta düzeyde zorlanma tespit edilmiştir.

Her iki oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.

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