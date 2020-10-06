Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray istedi ama transfer edemedi! İşte o futbolcular...

Yaz transfer döneminin başlamasıyla birlikte Süper Lig'de özellikle üç büyüklerden Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, birçok isimle ilgilendi. Oyuncuyla anlaşan takımlar, kimi zaman kulübüne takıldı. Kulübüyle anlaşan ekipler bazen de oyuncunun kendisiyle anlaşma zemini bulamadı. Peki, bu dönemde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray hangi oyuncularla ilgilendi? Özellikle Galatasaray'da transfer konusunda büyük sıkıntı çekildi. İşte ligin 3 büyük takımının ilgilendiği fakat kadrosuna katamadığı o futbolcular... | Son dakika transfer haberleri