06 Ekim 2020, Salı

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Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray istedi ama transfer edemedi! İşte o futbolcular...

Yaz transfer döneminin başlamasıyla birlikte Süper Lig'de özellikle üç büyüklerden Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, birçok isimle ilgilendi. Oyuncuyla anlaşan takımlar, kimi zaman kulübüne takıldı. Kulübüyle anlaşan ekipler bazen de oyuncunun kendisiyle anlaşma zemini bulamadı. Peki, bu dönemde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray hangi oyuncularla ilgilendi? Özellikle Galatasaray'da transfer konusunda büyük sıkıntı çekildi. İşte ligin 3 büyük takımının ilgilendiği fakat kadrosuna katamadığı o futbolcular... | Son dakika transfer haberleri

Giriş Tarihi: 06.10.2020 14:08 Güncelleme Tarihi: 06.10.2020 14:10
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Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray istedi ama transfer edemedi! İşte o futbolcular...

Süper Lig'de büyük bir heyecana sahne olan transfer dönemi sona erdi. Oldukça hareketli geçen bu dönemde özellikle 3 büyük kulüpler aldığı ve alamadığı futbolcularla çok konuşuldu.

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Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray istedi ama transfer edemedi! İşte o futbolcular...

Transferde en öne çıkan takım ise üst üste yaptığı hamlelerle Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertliler kadrosunu baştan aşağı yenileyerek alternatifli bir kadro oluşturdu.

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Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray istedi ama transfer edemedi! İşte o futbolcular...

Beşiktaş orta saha mevkisine yaptığı hamlelerle kadrosunu güçlendirirken, santrfor bölgesi için son ana kadar girişimlerini sürdürdü ancak beklenen transfer gerçekleşmedi.

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Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray istedi ama transfer edemedi! İşte o futbolcular...

UEFA ile FFP anlaşmasının son yılına giren Galatasaray, transfer yapabilmek için Marcao ve Belhanda'nın satışına bel bağladı. Ancak Roma, Smalling'i alınca, Belhanda da ayrılmaya yanaşmayınca planlar suya düştü. Tabii bu kez son dönemde sıkça başvurulan 'kiralık' formülü de işletilemedi.

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Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray istedi ama transfer edemedi! İşte o futbolcular...

Terim'in özellikle orta saha ve kanada bir takviye istemesine karşın sarı kırmızılı kulüp, 'limit' gerekçesiyle bu talebi karşılayamadı..

İşte 3 büyüklerin transferini gerçekleştiremediği yıldız isimler...

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