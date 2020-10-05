Galatasaray'da Radamel Falcao'ya büyük tepki! "Bari bir işe yara..."
Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılarda Radamel Falcao beklentilerin altında kalırken, Cimbom'un başkan yardımcısı Yusuf Günay, Kolombiyalı forvete kaçırdığı gol sonrası tepki gösterdi. | Son dakika Galatasaray haberleri
Galatasaray'ın Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup olduğu maçta Radamel Falcao etkisiz bir görüntü çizdi. Kolombiyalı futbolcunun kaçırdığı bir gol sonrası sarı-kırmızılı yönetimde başkan yardımcısı Yusuf Günay çok sinirlendi.
"O KADAR PARA VERİYORUZ..."
Milliyet'in haberine göre, Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, kaçırdığı bir golün ardından Falcao'ya tepki gösterdi. Günay'ın, "O kadar para veriyoruz, bir işe yara bari" dediği duyuldu.
ARKA KAPIDAN ÇIKTILAR
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, karşılaşmayı statta izledi. Geçen aylarda yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle bir dizi ameliyat geçiren Cengiz'e ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcısı Yusuf Günay ve bazı yöneticiler eşlik etti. Karşılaşma sonrasında büyük üzüntü yaşayan Albayrak ile Günay, arka kapıdan çıkarak stattan uzaklaştılar.
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