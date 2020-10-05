05 Ekim 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da Radamel Falcao'ya büyük tepki! "Bari bir işe yara..."

Maç sırasında büyük tepki! Bari bir işe yara
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 05.10.2020

Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılarda beklentilerin altında kalırken, Cimbom'un başkan yardımcısı Yusuf Günay, Kolombiyalı forvete kaçırdığı gol sonrası tepki gösterdi. | Galatasaray haberleri

Galatasaray'ın Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup olduğu maçta etkisiz bir görüntü çizdi. Kolombiyalı futbolcunun kaçırdığı bir gol sonrası sarı-kırmızılı yönetimde başkan yardımcısı Yusuf Günay çok sinirlendi.

"O KADAR PARA VERİYORUZ..."

Milliyet'in haberine göre, Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, kaçırdığı bir golün ardından Falcao'ya tepki gösterdi. Günay'ın, "O kadar para veriyoruz, bir işe yara bari" dediği duyuldu.

Spor yazarları Kasımpaşa-Galatasaray mücadelesini değerlendirdi!

ARKA KAPIDAN ÇIKTILAR

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, karşılaşmayı statta izledi. Geçen aylarda yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle bir dizi ameliyat geçiren Cengiz'e ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcısı Yusuf Günay ve bazı yöneticiler eşlik etti. Karşılaşma sonrasında büyük üzüntü yaşayan Albayrak ile Günay, arka kapıdan çıkarak stattan uzaklaştılar.

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