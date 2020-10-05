05 Ekim 2020, Pazartesi

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Spor yazarları Kasımpaşa-Galatasaray mücadelesini değerlendirdi!

Süper Lig'in 4. haftasının kapanış mücadelesinde Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oldu ve sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrıldı. Spor yazarları da bu maçı deperlendirirken çarpıcı yorumlarda bulundular. İşte o yazılar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Giriş Tarihi: 05.10.2020 08:15
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Spor yazarları Kasımpaşa-Galatasaray mücadelesini değerlendirdi!

LEVENT TÜZEMEN - TUZAKLI KAYIP

Fatih hocanın maç öncesi şu iki sözü dikkatimi çekti:

1-Bazı oyuncular hiç durmadan oynadı. Fiziğimizi ekonomik olarak kullanabiliriz.

2-Sorgulanmayacak bir şey, o da benim tercihim.

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Spor yazarları Kasımpaşa-Galatasaray mücadelesini değerlendirdi!

Kasımpaşa sezon başından beri yaslanarak oynuyor ve rakiplerini kontratak silahıyla yıpratıyor. Galatasaray geniş alanda oynayınca Kasımpaşa'nın hücum tuzağına düştü. Taylan-Etebo ikilisinin mücadele etmekten, rakipleri kovalamaktan hatta boğuşmaktan dilleri dışarı çıktı.

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Spor yazarları Kasımpaşa-Galatasaray mücadelesini değerlendirdi!

"ŞOVA DÖNÜK PASLAŞMALARI ARKADAŞLARINA SAYGISIZLIKTI"

Belhanda, Arda, Diagne, Feghouli takım savunmasına destek olmadı. Özellikle Galatasaray'ın etkili olacak hücumlarında Belhanda-Feghouli'nin çevre kontrolü yapmadan şova dönük paslaşmaları arkadaşlarına karşı yaptıkları saygısızlıktı.

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Spor yazarları Kasımpaşa-Galatasaray mücadelesini değerlendirdi!

Sezon başından beri Terim tüm değişiklik hamlelerini yerinde yaptı. Kasımpaşa maçına gripten yeni çıkmış Arda ile Rangers maçının iki kötüsü Belhanda-Feghouli ikilisiyle başlamak bir tercih hatasıydı. Arda ayağındaki topları kötü kullandı. Omar'ın kanadını Yusuf dağıttı, Feghouli yardıma bile gelmedi. Galatasaray, Diagne ile bulduğu pozisyon dışında Kasımpaşa'ya net pozisyonlar verdi.

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Spor yazarları Kasımpaşa-Galatasaray mücadelesini değerlendirdi!

Yusuf da haftanın golüne aday bir vuruş yaparak kaleci Fatih'i avladı. Peki; Fatih hocam ikinci yarı ne yaptın? Devre arası üçünü de oyundan aldın ve Emre Kılınç, Babel ve Falcao'yu sokup ikili forvete döndün. Bu değişikler Galatasaray'a hareket, hızlılık getirirken daha dengeli hücum etmesini sağladı.

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