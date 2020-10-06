06 Ekim 2020, Salı

GALATASARAY

Fatih Terim isyanda

Fatih Terim isyanda
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 06.10.2020

Kasımpaşa maçı sonrası gelen transfer sorusu 'i oldukça kızdırdı ve tecrübeli hoca yönetime yüklendi.

Kasımpaşa maçı sonrası gelen transfer sorusu 'i oldukça kızdırdı ve tecrübeli hoca yönetime yüklendi. Transfer sorulmasından sıkıldığını ifade eden Terim, "Listeyi hem sezon içinde hem de sezon sonunda paylaşmıştım. Bu konuda fazla bir şey konuşacak halimiz yok. Kimsenin suçu değil. Suçlu benim. Onu da bana yazabilirsiniz. Sorun yok. Büyük ihtimalle o da benim yüzümden olmuştur. Hatta borçlar bile bendendir" ifadesini kullandı.
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