04 Ekim 2020, Pazar

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Kasımpaşa - Galatasaray maçına damga vuran olay! Yusuf Erdoğan ve Fatih Terim...

Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa ile Galatasaray, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım, rakibini 45+2. dakikada Yusuf Erdoğan'ın attığı golle 1-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırırken, 28 yaşındaki futbolcunun gol sevinci olay oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 04.10.2020 23:42
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Kasımpaşa - Galatasaray maçına damga vuran olay! Yusuf Erdoğan ve Fatih Terim...

Süper Lig'in 4'üncü haftasında Kasımpaşa sahasında Galatasaray'ı konuk etti.

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Kasımpaşa - Galatasaray maçına damga vuran olay! Yusuf Erdoğan ve Fatih Terim...

Ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile biten maça Kasımpaşa'nın sol kanat oyuncusu Yusuf Erdoğan'ın gol sevinci damga vurdu.

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Kasımpaşa - Galatasaray maçına damga vuran olay! Yusuf Erdoğan ve Fatih Terim...

Yusuf Erdoğan, ilk yarının son anlarında attığı harika golün sevincini Fatih Terim'in tam önünde yaşadı.

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Kasımpaşa - Galatasaray maçına damga vuran olay! Yusuf Erdoğan ve Fatih Terim...

Fatih Terim ise büyük bir sevinç yaşayan Yusuf'u görmezden geldi ve yönünü farklı tarafa çevirdi.

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Kasımpaşa - Galatasaray maçına damga vuran olay! Yusuf Erdoğan ve Fatih Terim...

TRANSFER GERÇEKLEŞMEMİŞTİ

Hatırlanacağı üzere Yusuf Erdoğan'ın askerlik yaparken Galatasaray formasıyla fotoğraf çektirmesi sonrasında yıldız futbolcu Terim'den veto yemiş ve transfer gerçekleşmemişti.

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