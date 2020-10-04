Kasımpaşa - Galatasaray maçına damga vuran olay! Yusuf Erdoğan ve Fatih Terim...

Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa ile Galatasaray, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım, rakibini 45+2. dakikada Yusuf Erdoğan'ın attığı golle 1-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırırken, 28 yaşındaki futbolcunun gol sevinci olay oldu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 04.10.2020 23:42 ABONE OL