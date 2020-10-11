Younes Belhanda'dan Galatasaray yönetimini şaşırtan teklif!

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in kadroda düşünmediği ancak takımdan gönderilemeyen Younes Belhanda'dan yönetimi şaşırtan bir teklif geldi. Faslı futbolcunun, kendisini göndermek isteyen yönetime "Bana hala yeni sözleşme önermediniz" çıkışında bulunduğu ve "Sözleşmemi uzatırsanız maaşımı düşürürüm. Yoksa aynı şartlarla oynarım" dediği öğrenildi. Son dakika Galatasaray haberleri...

Sezona hızlı bir giriş yaptıktan sonra son 2 maçında 5 puan kaybeden Galatasaray'da gündem Younes Belhanda... Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği basın toplantısında yüzde 15'lik indirimi kabul etmeyen iki futbolcunun olduğunu belirtirken, bu isimlerden birinin Belhanda olduğu öğrenildi.

Geçtiğimiz sezon corona virüsü pandemisi nedeniyle maçların ertelenmesinin ardından alacakları nedeniyle kulübe ihtarname gönderen Faslı oyuncunun yönetime "Bana hala yeni sözleşme önermediniz" çıkışını yaptığı ve bu talebin sarı-kırmızılı yöneticiler tarafından şaşkınlıkla karşılandığı öne sürüldü.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Faslı oyuncunun transferin son yönetime, "Sözleşmemi uzatırsanız maaşımı düşürürüm. Yoksa aynı şartlarla oynarım" dediği ortaya çıktı.

Galatasaray yönetiminin Belhanda'nın bu talebi karşısındaki cevabı ise, "Biz sana kulüp bul, diyoruz. Sen yeni sözleşme diyorsun" oldu.

Belhanda, Cimbom'un net tavrı sonrası "Sözleşmemi uzatmazsanız ücretimi indirmem. Son yılımda da aynı şartlarla oynarım. Ya da bonservisimi verin gideyim" derken, Galatasaray indirime gitse dahi yeni sözleşme imzalamayacağını iletti.

Öte yandan Galatasaray, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada tüm oyuncuların maaşlarının yüzde 15 indirimle ödendiğini duyurmuştu.

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