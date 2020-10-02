02 Ekim 2020, Cuma

GALATASARAY

Ianis Hagi: Galatasaray'a karşı oynamak kendim ve ailem açısından çok önemli

Ianis Hagi'den flaş açıklama! G.Saray'a karşı oynamak...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 02.10.2020 Giriş Tarihi: 02.10.2020

  play-off karşılaşmasında Rangers, 'ı 2-1 mağlup ederek grup aşamasına yükseldi. İskoç ekibinin 'da doğan genç yıldızı , sarı-kırmızılı takıma karşı oynamanın kendisi ve ailesi açısından çok şey ifade ettiğini söyledi. İşte detaylar...

Sarı-kırmızılı takımın efsane oyuncularından 'nin oğlu , 'ı 2-1 yenerek 'nde gruplara kaldıkları maçla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

'da doğan 21 yaşındaki futbolcu, "Dün gece gerçekten çok özeldi. Galatasaray'a karşı oynamak benim ve ailem için çok şey ifade ediyordu. Takımım Avrupa Ligi'nde yola devam etti, buna yardım ettiğim için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

İskoç ekibi, kariyerinde Viitorul Constanta, ve Genk formalarını giyen Hagi ile mayıs ayında uzun süreli sözleşme imzalamıştı.

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