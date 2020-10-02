Ianis Hagi: Galatasaray'a karşı oynamak kendim ve ailem açısından çok önemli
UEFA Avrupa Ligi play-off karşılaşmasında Rangers, Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederek grup aşamasına yükseldi. İskoç ekibinin İstanbul'da doğan genç yıldızı Ianis Hagi, sarı-kırmızılı takıma karşı oynamanın kendisi ve ailesi açısından çok şey ifade ettiğini söyledi. İşte detaylar...
Sarı-kırmızılı takımın efsane oyuncularından Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi, Galatasaray'ı 2-1 yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldıkları maçla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
İstanbul'da doğan 21 yaşındaki futbolcu, "Dün gece gerçekten çok özeldi. Galatasaray'a karşı oynamak benim ve ailem için çok şey ifade ediyordu. Takımım Avrupa Ligi'nde yola devam etti, buna yardım ettiğim için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.
İskoç ekibi, kariyerinde Viitorul Constanta, Fiorentina ve Genk formalarını giyen Hagi ile mayıs ayında uzun süreli sözleşme imzalamıştı.
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