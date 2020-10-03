Galatasaray'a Michael Seri transferinde iki dev rakip!
Orta saha transferi için çalışmalarını sürdüren ve teknik direktörü Fatih Terim'in isteği doğrultusunda geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı takımda kiralık olarak forma giyen Michael Seri'yi yeniden kadrosuna katmak için harekete geçen Galatasaray'a iki dev rakip çıktı. Fransız ekipleri Marsilya ve Monaco'nun da tecrübeli futbolcu için nabız yokladığı öğrenildi. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...
Galatasaray sezona süper başladıktan sonra Fenerbahçe beraberliği sonrası Rangers'a 2-1 yenilerek Avrupa'ya erken veda etti. Ana hedeflerden biri gidince Aslan'da transfer planları da değişti. Yönetim ile oyuncu alma-satma konusunda arası bozuk olan teknik direktör Fatih Terim geçen haftalarda olduğu gibi tek bir ismi kadrosunda görmek istiyor. O da Jean Michael Seri. 29 yaşındaki oyuncu geçen sezon Aslan'da kiralık olarak forma giymişti.
RAKİPLERİ VAR
Sarı-kırmızılılar, Jean Michael Seri'yi bir kez daha renklerine bağlamak için uğraşırken bu defa Fransa'dan güçlü rakipleri var. Marsilya ve Monaco, Fildişili futbolcuyla yakından ilgileniyor. Özellikle Marsilya, Arsenal'den Matteo Guendouzi'nin transferini gerçekleştiremezse Seri'yi renklerine bağlayabilir. Ancak transfer döneminde sadece Seri'nin adını veren İmparator da 29 yaşındaki futbolcu için ısrarlı. Yönetim de onu almak için uğraşıyor.
TERİM NE DEMİŞTİ?
"Şu anda takımımızda Seri gibi regista profiline sahip bir oyuncumuz yok"
REGISTA NE DEMEK?
Zekaları ve yetenekleriyle geriden oyun kuran futbolculara verilen isim.
B PLANI BAKAYOKO
Aslan, Jean Michael Seri transferinde mutlu sona ulaşamaması halinde Chelsea'nin orta saha oyuncusu Tiemoue Bakayoko'yu 1 sezonluğuna kiralamaya çalışacak. Mavilerin hocası Frank Lampard, Fransız yıldızı kadrosunda düşünmüyor.
(Fotomaç)
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