02 Ekim 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Galatasaray ve Beşiktaş'ın gündeminde olan Bruma Olympiakos ile anlaştı

Süper Lig devlerini üzen haber! İşte yeni takımı
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 02.10.2020 Giriş Tarihi: 02.10.2020

 ve 'ın  gündemine yer alan 25 yaşındaki Portekizli kanat oyuncusu Bruma'nın yeni takımı belli oldu. Yıldız futbolcu Yunan takımı  ile anlaşmaya vardı.

'in iki dev ekibi ile Beşikta, bir dönem sarı-kırmızılı formayı giyen ve kariyerini Hollanda Ligue 1 ekibi 'de sürdüren Bruma için devreye girmişti.

basınında yer alan habere göre; Bruma'nın transferi adına PSV ile her konuda anlaşmaya varan , Portekizli oyuncuyu da ikna etti.

25 yaşındaki futbolcunun Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Yunan ekibine gitmek istediği vurgulandı.

Bruma'nın satın alma opsiyonuyla Olympiakos'a kiralanacağı ve resmi açıklamanın ilerleyen saatlerde yapılmasının beklendiği de haberde aktarıldı.

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