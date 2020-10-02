Galatasaray ve Beşiktaş'ın gündeminde olan Bruma Olympiakos ile anlaştı

Galatasaray ve Beşiktaş'ın transfer gündemine yer alan 25 yaşındaki Portekizli kanat oyuncusu Bruma'nın yeni takımı belli oldu. Yıldız futbolcu Yunan takımı Olympiakos ile anlaşmaya vardı.

Süper Lig'in iki dev ekibi Galatasaray ile Beşikta, bir dönem sarı-kırmızılı formayı giyen ve kariyerini Hollanda Ligue 1 ekibi PSV'de sürdüren Bruma için devreye girmişti.

Yunanistan basınında yer alan habere göre; Bruma'nın transferi adına PSV ile her konuda anlaşmaya varan Olympiakos, Portekizli oyuncuyu da ikna etti.

25 yaşındaki futbolcunun Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Yunan ekibine gitmek istediği vurgulandı.

Bruma'nın satın alma opsiyonuyla Olympiakos'a kiralanacağı ve resmi açıklamanın ilerleyen saatlerde yapılmasının beklendiği de haberde aktarıldı.

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