02 Ekim 2020, Cuma

GALATASARAY

Seri'ye Fransız takımı Marsilya talip oldu

G.Saray'a Seri'de Fransız engeli! Görüşmelere başladılar...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 02.10.2020

ekiplerinden 'da 'in ısrarla takıma katılmasını istediği Seri için Fransız takımı Marsilya'nın Fildişili futbolcuyu kadrosuna katmak için görüşmelere başladığı öğrenildi. İşte detaylar...

Orta saha arayışlarını sürdüren 'ın tekrar kiralık olarak kadrosuna katmak istediği 'ye Olimpik Marsilya da talip oldu.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI!

'ta yer alan habere göre; Matteo Guendouzi için ile görüşen ancak bu transferde mutlu sona ulaşamayan Marsilya, rotasını Seri'ye çevirdi. Seri'nin menajerler tarafından Marsilya'ya önerildiği ve görüşmelerin başladığı belirtildi.

AVB ONAYLADI TEKLİF GİTTİ

Marsilya Teknik Direktörü Andre Villas-Boas'ın Paços Ferreira'da oynadığı dönemden bu yana Jean Michael Seri'yi takip ettiği ve beğendiği için onay verdiğinin altı çizildi. Marsilya'nın da Fulham'a kiralama teklifi yaptığı ve İngiliz ekibinden cevap beklediği kaydedildi.

Fulham'n 2018 yazında Nice'ten 30 milyon euro bonservisle aldığı ve geçen sezon 1.5 milyon euro bedelle Galatasaray'a kiraladığı 29 yaşındaki Fildişili orta saha oyuncusu, bu sezon Fulham formasıyla 2 maçta 118 dakika süre aldı.

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