01 Ekim 2020, Perşembe

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Fatih Terim kararını verdi! Galatasaray'da 4 isimle yollar ayrılıyor

Orta saha arayışlarını sürdüren Galatasaray, hem kadrodaki şişkinliği azaltmak hem de bu isimlerden gelir elde ederek transfer yapmak istiyor. Bu kapsamda sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim, 4 ismin gelecek planlamalarında yer almadığını bildirdi. İşte o isimler... | Son dakika Galatasaray haberleri

Giriş Tarihi: 01.10.2020 10:12 Güncelleme Tarihi: 01.10.2020 10:12
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Fatih Terim kararını verdi! Galatasaray'da 4 isimle yollar ayrılıyor

Galatasaray'da transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala hareketli saatler yaşanıyor. Sarı Kırmızılılar en az 2 takviye yapmayı planlarken 4 isimle birden yollar ayrılıyor. İşte detaylar...

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Fatih Terim kararını verdi! Galatasaray'da 4 isimle yollar ayrılıyor

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off mücadelesinde bu akşam Glasgow Ranges ile İskoçya'da karşılaşacak.

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Fatih Terim kararını verdi! Galatasaray'da 4 isimle yollar ayrılıyor

Ülke puanı için çok kritik bir maça çıkacak olan Galatasaray için alınacak galibiyet hayati önem taşıyor. Ülke sıralamasında 12. sıraya gerileyen Türkiye 2022-2023 sezonunda Süper Lig şampiyonunun Şampiyonlar Ligi'ne direkt gönderememe tehlikesi ile karşı karşıya...

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Fatih Terim kararını verdi! Galatasaray'da 4 isimle yollar ayrılıyor

Fatih Terim ve öğrencileri bu bilinçle Glasgow Rangers karşısında mücadele edecek. Sarı Kırmızılı takımda Rangers ve Kasımpaşa maçları kadar yapılacak transferler de önemli.

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Fatih Terim kararını verdi! Galatasaray'da 4 isimle yollar ayrılıyor

Fatih Terim yönetimden en az 2 takviye isterken tam 4 ismin de biletini kesti. Galatasaray'da ayrılıklar art arda yaşanacak. İşte detaylar...

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