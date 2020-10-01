Fatih Terim kararını verdi! Galatasaray'da 4 isimle yollar ayrılıyor

Orta saha arayışlarını sürdüren Galatasaray, hem kadrodaki şişkinliği azaltmak hem de bu isimlerden gelir elde ederek transfer yapmak istiyor. Bu kapsamda sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim, 4 ismin gelecek planlamalarında yer almadığını bildirdi. İşte o isimler... | Son dakika Galatasaray haberleri

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Giriş Tarihi: 01.10.2020 10:12 Güncelleme Tarihi: 01.10.2020 10:12 ABONE OL