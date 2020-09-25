25 Eylül 2020, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray son dönemde derbilerde zorlanıyor

G.Saray son dönemde derbilerde zorlanıyor
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 25.09.2020

'in 3. haftasındaki dev derbide Stadı'nda 'yi konuk edecek , son dönemde derbi kazanmakta zorlanıyor.

Sarı-kırmızılı takım, 'de önemli rakipleri ve ile oynadığı son 20 karşılaşmanın sadece üçünden galibiyetle ayrılabildi.

, söz konusu müsabakalarda 9 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı.

Sarı-kırmızılı takım, bu sürede Fenerbahçe ile yaptığı 10 derbinin birini kazanırken 7 beraberlik aldı. Galatasaray, bu süreçte sarı-lacivertlilerle yaptığı 2 karşılaşmadan yenilgiyle ayrıldı.

Galatasaray, Beşiktaş ile oynadığı 10 derbide ise ikişer galibiyet ve beraberlik aldı. Sarı-kırmızılılar, siyah-beyazlılarla çıktığı son 10 karşılaşmanın 6'sında ise mağlup oldu.

Rakipleriyle oynadığı bu 20 derbide 15 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise 19 gole engel olamadı.

Galatasaray'ın ligde yaptığı son 20 derbi ve sonuçları şöyle:

SezonOrganizasyonRakipSkor (GS-Rakip)Sonuç
2015-2016Süper LigFenerbahçe (D)1-1B
Süper LigBeşiktaş (D)1-2M
Süper LigFenerbahçe0-0B
Süper LigBeşiktaş0-1M
2016-2017Süper LigBeşiktaş (D)2-2B
Süper LigFenerbahçe (D)0-2M
Süper LigBeşiktaş0-1M
Süper LigFenerbahçe0-1M
2017-2018Süper LigFenerbahçe0-0B
Süper LigBeşiktaş (D)0-3M
Süper LigFenerbahçe (D)0-0B
Süper LigBeşiktaş2-0G
2018-2019Süper LigFenerbahçe2-2B
Süper LigBeşiktaş (D)0-1M
Süper LigFenerbahçe (D)1-1B
Süper LigBeşiktaş2-0G
2019-2020Süper LigFenerbahçe0-0B
Süper LigBeşiktaş (D)0-1M
Süper LigFenerbahçe (D)3-1G
Süper LigBeşiktaş0-0B

Türk Telekom Stadı'ndaki derbi karnesi

Galatasaray, 2011 Ocak'ta açılışı yapılan Stadı'nda oynadığı derbi maçlarda 5 kez yenildi.

Türk Telekom Stadı'nda bugüne kadar tamamı Süper Lig'de olmak üzere 21 derbi müsabakası oynayan sarı-kırmızılı ekip, 10 kez kazanırken 6 kez de eşitliği bozamadı.

Sahasındaki 21 derbide rakip ağları 26 kez havalandıran sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise 17 gol gördü.

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Sahasındaki son 10 derbide 2 galibiyet

Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynadığı son 10 derbide sadece 2 kez kazandı.

Sarı-kırmızılı takım, söz konusu 10 maçlık süreçte iki takımla da beşer kez karşı karşıya geldi. Galatasaray, konuk ettiği Fenerbahçe ile yaptığı bu müsabakalarda 4 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş'a karşı ise sahasındaki son 5 maçta ikişer galibiyet ve yenilgi, bir de beraberlik aldı.

Galatasaray, bu derbilerde 6 gol atarken, 5 kalesindeki 5 gole engel olamadı.

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Türk Telekom Stadı'ndaki Fenerbahçe derbileri

Galatasaray, iç saha maçlarını oynadığı Türk Telekom Stadı'nda Fenerbahçe ile bugüne kadar 11 kez karşılaştı.

Sarı-kırmızılı ekip, Ocak 2011'de açılan stattaki 11 Fenerbahçe derbisinde 4 kez galibiyet sevinci yaşarken, 4 kez beraberlik, 3 kez de yenilgi gördü. Galatasaray, sarı-lacivertli takıma bu mücadelelerde 11 gol atarken, rakibinin 10 golünü engelleyemedi.

Geçen sezon Fenerbahçe karşısında deplasmanda 3-1'lik galibiyet alarak Kadıköy'deki 20 yıllık kazanma hasretini sonlandıran Galatasaray, sahasında ise 5 maçtır rakibine üstünlük kuramıyor. Sarı-kırmızılı ekip, 2015-2016 sezonundan bu yana Fenerbahçe ile Türk Telekom Stadı'nda yaptığı maçlarda 4 beraberlik, 1 yenilgi gördü.

Öte yandan Galatasaray, Türk Telekom Stadı'ndaki ilk derbi karşılaşmasında 2010-2011 sezonunun ikinci yarısında Fenerbahçe'yi ağırlamıştı. Müsabakayı 2-1 kaybeden sarı-kırmızılılar, bu stattaki ilk yenilgisini yaşamıştı.

Seyrantepe'deki derbi performansı

Galatasaray'ın Türk Telekom Stadı'nda çıktığı 21 derbinin skorları şöyle:

SezonOrganizasyonRakipSkorSonuç
2010-2011Süper LigFenerbahçe1 - 2M
2011-2012Süper LigFenerbahçe3 - 1G
Süper LigBeşiktaş3 - 2G
Süper Lig S. FinalFenerbahçe1 - 2M
Süper Lig S. FinalBeşiktaş2 - 2B
2012-2013Süper LigFenerbahçe2 - 1G
Süper LigBeşiktaş2 - 1G
2013-2014Süper LigBeşiktaş1 - 0G
Süper LigFenerbahçe1 - 0G
2014-2015Süper LigFenerbahçe2 - 1G
Süper LigBeşiktaş2 - 0G
2015-2016Süper LigFenerbahçe0 - 0B
Süper LigBeşiktaş0 - 1M
2016-2017Süper LigBeşiktaş0 - 1M
Süper LigFenerbahçe0 - 1M
2017-2018Süper LigFenerbahçe0 - 0B
Süper LigBeşiktaş2 - 0G
2018-2019Süper LigFenerbahçe2 - 2B
Süper LigBeşiktaş2 - 0G
2019-2020Süper LigFenerbahçe0 - 0B
Süper LigBeşiktaş0 - 0B



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