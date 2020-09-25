25 Eylül 2020, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray'da derbi mesaisi

Galatasaray'da derbi mesaisi
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 25.09.2020

'in 3. haftasındaki dev derbide sahasında 'yi konuk edecek , mücadelenin hazırlıklarına başladı.

'ndeki antrenmanda; dün akşam 'nde 'e karşı tam süre alan oyuncular yenilenme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise antrenmana 30 dakika süren ısınma bölümü ile başladı. Daha sonra pas oyunları oynandı. Antrenmanın ana bölümünde oyunsal formda taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı-kırmızılılar, maçı öncesindeki son antrenmanını yarın akşam saat 17.30'da yaptıktan sonra mücadele için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girecek.

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