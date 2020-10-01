Fenerbahçe derbisinin faturası belli oldu! PFDK'dan Galatasaray'a para cezası
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray'a Süper Lig'in 3. haftasında oynanan Fenerbahçe maçında stat dışında sahaya atılan yanıcı-patlayıcı madde nedeniyle 24 bin TL ve takım halindeki sportmenliğe aykırı hareket sebebiyle ilse 10 bin 500 lira olmak üzere toplamda 34 bin 500 TL para cezası verdi.
TFF'den yapılan açıklamaya göre PFDK, Galatasaray'ın Fenerbahçe ile oynadığı derbi maçta stat dışından sahaya yanıcı-patlayıcı madde atılmasından dolayı sarı-kırmızılı kulübün 24 bin lira para cezası almasını kararlaştırdı.
Kurul ayrıca takım halindeki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Galatasaray'a 10 bin 500 lira para cezası verdi.
PFDK, sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle kurula sevk edilen Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun ceza tayinine yer olmadığı yönünde karar aldı.
Kurul, TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam'ın hakeme yönelik hareketi nedeniyle bir maç men ve 6 bin 500 lira para cezası almasını kararlaştırdı.
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