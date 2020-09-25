Son dakika transfer haberleri: İşte Galatasaray'daki son durum! Alex Garcia, Seri, Joao Mario...

2020-2021 sezonuna fırtına gibi başlayan Galatasaray'da transfer harekatı sürüyor. Eksik bölgelere takviye arayan Galatasaray'da orta saha transferi kollar sıvandı. Galatasaray'da gündeme gelen isimler arasında Alex Garcia, Seri, Joao Mario gibi futbolcular yer aldı. İşte Galatasaray'ın transfer listesi ve o listedeki futbolcular hakkında bilgiler...

Sezona müthiş bir başlangıç yapan ve mutlak şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, Arda Turan, Oğulcan Çağlayan, Emre Kılınç, Fatih Öztürk, Kerem Aktürkoğlu, Omar Elabdellaoui ve Etebo'yu kadrosuna katmıştı. 3 kulvarda yarışacak olan sarı kırmızılı ekibin transfer listesi de oldukça yoğun.

ALEX GARCIA

GSP'nin haberine göre Steau Bükreş'in kadrosuna katmak istediği Aleix Garcia'nın "Galatasaray'la görüşüyorum" diyerek Rumen ekibinden kendisine gelen teklifi reddettiği belirtildi.

SAMI KHEDIRA

Kulübü ile sözleşmesini fesh etmek için uğraşan Khedira serbest kalırsa hemen teklif yapılacak. Yönetimin tecrübeli yıldızın menajeriyle bir ön görüşme yaptığı da belirtiliyor.

İRFAN CAN KAHVECİ

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın Mbaye Diagne'yi istemesi gözleri Galatasaray'a çevirdi. Bu konuyla ilgili birçok spekülasyon dolaşırken sarı-kırmızılıların Senegalli futbolcu için 15 milyon euro talep ettiği, bu rakamın kabul edilmemesi üzerine para+oyuncu takasının gündeme geldiği öğrenildi. Kiralamaya da sıcak bakmayan Cimbom'un, Diagne'ye karşılık 7 milyon euro ve İrfan Kahveci'yi istediği ifade edildi. İki kulüp arasında görüşmelerin bir süre daha sürmesi bekleniyor.

JOAO MARIO

Inter, 2016'da 40 milyon euro'luk bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı oyuncuyu daha önce West Ham ve Lokomotiv Moskova'ya kiralık olarak göndermişti. İtalyan ekibinin bu kez 2022'de sözleşmesi sona erecek 27 yaşındaki oyuncuyu takımdan göndermek istediği ifade ediliyor. Cimbom geçtiğimiz günlerde Etebo'yu kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Ancak orta saha için en az bir transfer daha yapılması planlanıyor ve Mario'yu kiralamak için İnter'in kapısını çalan yönetim, olumlu bir dönüş bekliyor.

JORMAN CAMPUZANO

İtalya'nın ünlü gazetecilerinden Gianluigi Longari, Boca Juniors forması giyen Jorman Campuzano'nun Galatasaray'ın radarında olduğunu yazdı. Galatasaray, zorunlu satın alma opsiyonlu olarak futbolcuyu kiralamak istiyor.

JEAN MICHAEL SERI

Fulham'ın bu sezon oynadığı 3 resmi maçta da kadroya alınmayan Fildişili orta saha oyuncusu, Galatasaray'ı istediği için gelen diğer tekliflerle ilgilenmedi. Gelecek hafta Fulham'ın Seri konusunda geri adım atması ve 2.8 milyon Euro'luk yıllık ücretinden tasarruf etme adına oyuncusunu Galatasaray'a kiralama seçeneğini gündeme alması bekleniyor.

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