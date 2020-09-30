Fatih Terim'den Ianis Hagi açıklaması

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Avrupa Ligi Play Off maçında Rangers ile oynayacakları maç öncesinde açıklamalarda bulundu. Terim, Galatasaray'ın eski yıldızı Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi ile ilgili " Ianis Hagi iyi bir futbolcu, gelişmeye de açık. Çok daha iyi oynayacağını düşünüyorum. Daha iyi zamanları olacak. O yetenekleri var." ifadelerini kullandı.

Galatasaray, yarın 21.45'te Avrupa Ligi Play Off karşılaşmasında İskoç takımı Rangers ile karşılaşacak. Sarı kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim bu maç öncesinde önemli açıklamalarda bulundu.

"RANGERS'I ŞAMPİYONLAR LİGİ RAKİBİ OLARAK GÖRÜYORUM"



"Rangers, sadece bir bölgede değil takım olarak çok iyiler. Her hali ve her hattıyla önemli bir takım. Avrupa Ligi değil Şampiyonlar Ligi rakibi olarak görüyorum."

"BÖYLE MAÇLARIN FAVORİSİ OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"



Seyircisiz maçların ne tadı var ne tuzu var. Alışık olmadığımız bir durum. Deplasmanda oynuyoruz, uzun yolculuklar yapıyoruz. Böyle maçların favorisi olduğunu düşünmüyorum, tek maçlar her şeye açık maçlardır.

"Muhakkak ki seyircisiz olan maçların tadı tuzu yok. Alışık olmadığımız bir şekilde. Hem Galatasaray'ın seyircisi, hem Rangers'ın seyircisi ateşli ve tutkulu. Eğer normalde böyle düşmüş olsaydı karşılıklı oynayacaktık. Çok daha adil, çekişmeli ve zevkli bir eşleşme olabilirdi. Maalesef biz dışarıda oynuyoruz. Her şeye rağmen psikolojik olarak evde oynamanın avantajı var. Pazar maç oynuyorsunuz, çarşamba 4.5 saatlik bir uçuş yapıyorsunuz. İçeride oynamanın avantajı var."

"BABEL'İN ARDA'YI ARATMAYACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"



Arda'nın testleri negatif çıktı ama ağır bir grip geçiriyor. İyi de durumdaydı ama Babel ya da bir başkasının onun yerini aratmayacağını düşünüyorum. Olsaydı iyiydi ama yapacak bir şey yok. Sağlığına kavuşmasını bekliyoruz. Tüm oyuncularımıza da güveniyoruz.

"Saracchi bizim için önemli bir oyuncu. Olmadığı zaman oradan rakibin üzerine gitmekte zorluk çekiyoruz. Formdaydı ama ne yazık ki hem son maçımızda yoktu hem de bu maçta yok. Ancak Martin (Linnes) ne kadar sağ ayaklı da olsa o bölgede iyi oynuyor."

"GALATASARAY BÖYLE MAÇLARA ALIŞKIN, BEN DE ALIŞKINIM"



"Bizim için her maç önemli. Hele bir de ülke puanını etkiliyorsa önemi artıyor. Rakibimiz sezona bizden önce başladı. Oturmuş, kaliteli bir takıma karşı deplasmanda oynayacağız. Ancak ikinci maç yok. Galatasaray böyle maçlara alışkın, ben de alışkınım."

"BURADAN ÇIKARSAK, GRUPTAN DAHA RAHAT ÇIKARIZ"



"Buradan çıkarsak, gruptan daha rahat çıkarız. Bu maç, aşağı yukarı bundan sonraki takımların kalitesinde olacak."

"Kazandıktan veya kaybettikten sonra yokların önemi yok. Kaybettiyseniz ne yaptıysanız yanlış, kazandıysanız ne yaptıysanız doğru. Benim huyum değil, 'O yok, bu yok, yandık, karalar bağladık' falan..."

"HAGİ'YE YETİŞMEK, GEÇMEK KOLAY DEĞİL"



"Hagi, 4 yıl benim yanımdaydı. Çok büyük işler yaptı. Oğlu Ianis de çok yetenekli. Türkiye'de doğdu. Çok başarılı bir genç. Babasına yetişir mi bilmiyorum ama ümit ederim babasını geçer. Hagi'ye yetişmek, geçmek kolay değil. Ianis Hagi iyi bir futbolcu, gelişmeye de açık. Çok daha iyi oynayacağını düşünüyorum. Daha iyi zamanları olacak. O yetenekleri var."

"GERRARD TEKNİK ADAMLIĞA DA ÇOK İYİ BAŞLADI, İYİ GÖTÜRÜYOR"



"Steven Gerrard çok önemli bir futbolcuydu. Çok önemli bir kariyeri var. Teknik adamlığa da çok iyi başladı, iyi götürüyor. Oynattığı oyunu, yaklaşımını ve takımını gördüğüm zaman kendisinin çok daha iyi işler yapacağına inanıyorum."

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