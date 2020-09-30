30 Eylül 2020, Çarşamba

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Galatasaray ilgilenmişti! Rajda Nainggolan Cagliari'ye transfer oldu

G.Saray ilgilenmişti! İşte Nainggolan'ın yeni adresi
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 30.09.2020 Giriş Tarihi: 30.09.2020

çalışmalarını sürdüren , geçtiğimiz günlerde 'la ilgilenmişti. Belçikalı oyuncunun, 12 milyon Euro bonservis bedeliyle Cagliari'ye transfer olacağı iddia edildi. | Son dakika Galatasaray haberleri

'ın listesinde yer aldığı iddia edilen Inter'in Belçikalı oyuncusu 'ın yeni adresi belli oldu. Fotomaç'ın dış basından derlediği habere göre; 32 yaşındaki orta saha, eski takımı Cagliari'ye transfer oluyor.

Inter ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Nainggolan için Cagliari'nin 12 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği ifade edildi. Bununla birlikte Cagliari'nin iki genç oyuncusunu da bu transfer karşılığında Milano ekibine göndereceği kaydedildi.

Daha önce de Cagliari forması giyen Nainggolan, yeni takımıyla 3 yıllık sözleşmeye imza atacak.

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