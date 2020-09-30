30 Eylül 2020, Çarşamba
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UEFA Avrupa Ligi play-off turunda perşembe günü deplasmanda İskoçya'nın Glasgow Rangers ile karşılaşacak Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu.
Galatasaray'ın Rangers kadrosu belli oldu!
Son dakika haberi: UEFA Avrupa Ligi play-off turunda perşembe günü deplasmanda İskoçya'nın Glasgow Rangers takımı ile karşılaşacak Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılılarda hasta olan Arda Turan ile sakatlığı bulunan Marcelo Saracchi, İskoçya kafilesinde yer almadı.
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda perşembe günü deplasmanda İskoçya'nın Glasgow Rangers ile karşılaşacak Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu.
Sarı-kırmızılı kulübün resmi sitesinden paylaşılan kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:
ARDA VE SARACCHI YOK
Galatasaray'ın Glasgow Rangers ile oynayacağı karşılaşmanın kamp kadrosunda Arda Turan ve MArcelo Saracchi yer almadı. Arda Turan, hastalığı nedeniyle İskoçya'ya götürülmezken, Uruguaylı sol bek Saracchi de sakatlığı sebebiyle zorlu mücadelede forma giyemeyecek.
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