30 Eylül 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray'da Belhanda belirsizliği sürüyor

Belhanda'dan transfer tepkisi! Fransa...
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 30.09.2020

'da gidip gitmeyeceği en çok merak edilen oyuncuların başında gelen Younes 'nın durumu belirsizliğini korumaya devam ediyor. Faslı yıldız ise bu duruma eğer gidersem sadece 'yı düşünürüm diyerek tepki gösterdi. İşte detaylar...

'da, sözleşme uzatma talebi reddedilen Younes 'nın durumu belirsizliğini koruyor. Sabah'ta yer alan habere göre Galatasaray yönetimi, Faslı 10 numarasını satmaya çalışıyor.

30 yaşındaki oyuncu, menajerine "Şartlar ayrılmamı gerektiriyorsa 'yı düşünürüm. ya da Arabistan'da oynamak istemiyorum" dedi. Eski kulübü Nice ile ismi anılan Belhanda'nın kazandığı 3 milyon 350 bin Euro, Fransa'ya transferini zorlaştırıyor.

Galatasaray'a 2017 yılında ekibi 'den olan Belhanda'nın sarı-kırmızılı takımla olan sözleşmesi 2021'de eriyor.

Galatasaray'ın Marcao planı ortaya çıktı! Taffarel detayı...

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Teve 2 uyduda var mı? Teve 2 uyduda var mı?
Terim ondan vazgeçmiyor! Kritik görüşme... Terim ondan vazgeçmiyor! Kritik görüşme...
Cimbom İskoçya'ya uçtu! İşte son gelişmeler Cimbom İskoçya'ya uçtu! İşte son gelişmeler
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör